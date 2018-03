Google implementa la función de video mensajes

Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



Son millones de usuarios de teléfonos inteligentes que buscan compartir experiencias en tiempo real o mantener una conversación a través de video llamada. No pocos se han visto en la obligación de cancelar la video-llamada o no poder comunicarse, pues el destinatario no está disponible, perdiendo la oportunidad de mostrarles por qué le estaba llamando.

Con el fin capturar y compartir esos momentos importantes, incluso cuando sus amigos y familiares no puedan tomar tu llamada Google implementó la posibilidad de realizar vídeo mensajes en Duo, su aplicación de chat de vídeo.

“Si la persona a la que llama rechaza o pierde su llamada, puede grabar un mensaje de video (o de voz) de hasta 30 segundos. Una vez que esté satisfecho con su mensaje puede enviarlo a su amigo o familiar, quien lo recibirá en la aplicación Duo”, apunta Google a través de comunicado.

Para reproducir un mensaje de video recibido, simplemente toca el ícono del contacto que lo envió. Después de haber visto su mensaje de video, puedes tocar el botón “Llamar ahora” para llamarle de vuelta de forma sencilla.

Los mensajes de video desaparecen automáticamente un día después de haberlos visto por primera vez, aunque siempre puede guardarlos de manera local en su teléfono.

“Al igual que las llamadas realizadas en Duo, los mensajes de video son seguros y están encriptados de extremo a extremo”, dice el comunicado.

Los mensajes de video a están disponibles en Android e iOS desde ayer y estarán activos a nivel mundial en los próximos días.