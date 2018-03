Facebook contrata firma para auditar a consultora e implicados en filtración

EFE

Facebook anunció hoy que ha contratado una compañía externa para que audite a la consultora que manipuló con fines políticos la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos, así como a uno de sus fundadores y al creador de la aplicación que recabó todos esos datos.



"Hemos contratado a una firma de análisis forense digital, Stroz Friedberg, para que haga una amplia auditoría de Cambridge Analytica", la consultora británica, que ha acordado darle "un acceso completo a sus servidores y sistemas", explicó Facebook en su blog corporativo.



La firma radicada en Menlo Park (California) añadió que ha pedido a las otras partes implicadas en la polémica que se sometan a una auditoría como parte de su investigación para determinar si es cierto que los datos filtrados sobre sus usuarios aún existen, de acuerdo con un informe que recibió hace varios días.



Se trata de Christopher Wylie, uno de los fundadores de Cambridge Analytica, y del profesor universitario Aleksandr Kogan, que accedió a la información de millones de usuarios a través de su aplicación para Facebook, llamada "thisisyourdigitallife" y que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad, y la compartió con él.



De acuerdo con el blog de Facebook, Kogan ha dado su consentimiento verbal para ser investigado por esa auditora pero Wylie ha rehusado la misma acción hasta el momento.



"Se trata de datos que Cambridge Analytica, SCL (su matriz, Strategic Communication Laboratories), el Sr. Wylie y el Sr. Kogan certificaron a Facebook que habían sido destruidos", advirtió la tecnológica, sometida al escrutinio de las autoridades británicas y estadounidenses, que le piden explicaciones.



La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de los usuarios y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios The London Observer y The New York Times.



"Si esos datos aún existen, sería una grave violación de las políticas de Facebook y una inaceptable violación de la confianza y los compromisos hechos por esos grupos", se agregó en el texto.



Facebook aseguró estar actuando "agresivamente" para determinar la precisión de las alegaciones, que dijo haber conocido hace "varios días", de que no ha sido eliminada toda la información.



La red social eliminó en 2015 la aplicación de Kogan y exigió a todos los implicados que destruyeran los datos recabados.



Por otra parte, Facebook quiso "aclarar" que cuando los desarrolladores crean aplicaciones que piden cierta información de los usuarios, la firma hace una "fuerte revisión" para identificar infracciones potenciales de sus políticas y evaluar si se va a hacer un uso "legítimo" de esos datos.



"Actualmente, rechazamos un número significativo de aplicaciones a través de ese proceso. La aplicación de Kogan no hubiera permitido acceso a datos detallados de los amigos (de los usuarios) hoy", destaca Facebook.