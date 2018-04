Exámenes médicos esenciales para la época escolar

Yelina Pérez S.

La época escolar ya empezó, sin embargo, con el enredo de las compras de los útiles, muy pocos padres incluyeron en la lista una revisión médica a sus hijos, muy necesaria para prevenir el desarrollo de afecciones durante el ciclo lectivo. La importancia del chequeo médico infantil es la prevención de enfermedades, es decir, verificar e identificar aquellos factores de riesgo que pueden ser modificables, como una mala alimentación o el sedentarismo, así lo señala el pediatra Hermes Pimentel, del Centro Médico Paitilla.

El doctor recuerda que es necesario que antes del inicio de las clases, los estudiantes realicen una visita de carácter general al médico, la cual, para control de tiempo y espacio, se puede agendar en el mes de su cumpleaños.

‘El médico hará las revisiones pertinentes para reconocer y prevenir algún posible mal que afecte el crecimiento y desarrollo de los niños. Al igual que le recetará laboratorios que permitan diagnosticar problemas tales como la anemia y la diabetes, además de reconocer la presencia de infestaciones parasitarias', detalla Pimentel, quien agrega que la anemia en los escolares ‘puede deberse a diferentes factores, entre ellos, déficit nutricional por el bajo consumo de alimentos ricos en nutrientes y por infestaciones parasitarias. Si no logramos tratarlas a tiempo, podemos tener problemas en el crecimiento y el rendimiento escolar'.

Otro punto muy importante es la ingesta de suplementos o vitaminas. ‘Si el niño goza de buena salud y se alimenta con los requerimientos básicos esenciales del grupo alimentario, no es necesario tomar vitamina o suplemento', opina Pimentel.

Recomienda que al momento de tomar algún suplemento vitamínico, es necesario primeramente ser evaluado por su médico de cabecera, que se realicen los exámenes necesarios y así poder indicar si amerita o no.

IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN EN LA NIÑEZ

Cumplir con el calendario de vacunación es fundamental para la salud de los niños (aunque también para los adultos) para que se mantengan siempre alejados de enfermedades prevenibles como varicela, hepatitis B, neumococo, sarampión, rubéola y paperas.

‘Es fundamental informar y educar a los niños, adolescentes, padres y educadores en el manejo de primeros auxilios y en la detección primaria de síntomas o comportamientos que deben ser evaluados por profesionales'. HERMES PIMENTEL, PEDIATRA

Para el galeno es una realidad que algunos colectivos mal informados pretenden silenciar la importancia de la vacunación, al mismo tiempo que indagan y publicitan presuntos efectos adversos de las vacunas, lo que ha provocado descensos en sus coberturas en diferentes comunidades y un aumento de morbimortalidad de dolencias prevenibles.

Debido a ello, el Ministerio de Salud (Minsa) realizó en marzo la Campaña Nacional de Seguimiento contra el Sarampión ‘Vacuna a tu hijo por amor, hoy', destinada a niños de 1 a 4 años.

Este mes continúan la campaña en todo el país con la Semana de Vacunación de las Américas.

Esta campaña tiene como finalidad resguardar a la población preescolar, que es la más propensa o susceptible al sarampión, aplicando la vacuna MR (SR) que no solo protege contra el sarampión, sino que también contra la rubeola.

CHEQUEO AUDITIVO, DENTAL Y OCULAR

Desde hace ocho años en Panamá se realiza el tamizaje auditivo a todos los recién nacidos para descartar sorderas congénitas y poder ayudar a los infantes desde su nacimiento. Por ello es fundamental que los padres tomen conciencia de realizar este estudio a sus hijos.

‘Si un niño no escucha bien, no puede adquirir de manera completa y óptima los conocimientos. El examen que se realiza con mayor frecuencia es la otoscopía, la cual se utiliza para inspeccionar el conducto auditivo externo y el tímpano. Este estudio suele ser complementado con una audiometría, la cual no siempre resulta indispensable', detalla el médico.

A la vez recomienda a los padres realizar un chequeo dental a los niños cada seis mese para prevenir las caries y reforzar el hábito de la limpieza dental. Asimismo, se debe llevar al infante que presente problemas de aprendizaje durante su curso escolar a un examen ocular para descartar problemas de agudeza visual.

‘La medición de la agudeza visual debe realizarse a la edad más temprana posible (por lo genera, a los tres años de edad)', puntualiza el doctor.

Sin duda la adolescencia es un período de intensos cambios físicos, psicológicos y sociales, que comienza con la aparición de los caracteres sexuales secundarios y termina alrededor de los veinte años, cuando cesa el crecimiento somático y la maduración psicosocial. Es una etapa de gran riesgo nutricional, ya que se producen cambios alimentarios, lo cual puede conllevar la aparición de situaciones de riesgo. En la adolescencia es preciso un estrecho control por parte de los profesionales de salud para prevenir patologías por defecto o exceso de nutrientes. Hay estudios que demuestran que la enseñanza al adolescente sobre una dieta equilibrada -acompañada de ejercicio físico y libre de tabaco y alcohol- modifica su comportamiento con efectos beneficiosos a corto y largo plazo. ‘No podemos dejar pasar esta etapa en la vida de los jóvenes, para cimentar buenos hábitos, que continuarán en su vida adulta', concluyó el galeno.

A CUIDAR LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17,6 millones de niños menores de cinco años sufren obesidad. Según un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Panamá en 2014, el 9.4% de los niños y niñas entre 5 a 9 años padecen de obesidad, mientras que para los adolescentes de entre 10 y 17 años, la cifra es de 7.2%, y en la población adulta es de 20.4%.

Las cifras también revelan que el 35% de la población se encuentra en sobrepeso y el 28% en estado de obesidad. Es decir, dos de cada tres panameños tienen problemas de peso. Esta enfermedad, que con frecuencia comienza en la infancia, provoca graves perjuicios en la edad adulta.

En este caso los niños deben ingerir nutrientes esenciales en cantidad y frecuencia adecuadas a lo largo del día.

Los médicos recomiendan que en el desayuno y el almuerzo, el escolar cubra al menos el 25-30% de sus necesidades nutritivas. Las familias deben organizarse con el fin de permitir a los pequeños disfrutar de un desayuno saludable. Este debe incluir al menos un lácteo (leche, yogur, queso), pan, tostadas, cereales y una grasa de complemento como el aceite de oliva. En los platos principales, se recomienda alternar verduras, legumbres, pastas, arroz y sopa, carnes y pescados.