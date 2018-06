Diabetes genera más riesgo cáncer de páncreas en latinos a partir de 50 años

Una investigación de la Universidad del Sur de California (USC, siglas en inglés) dada a conocer hoy revela además que este tipo de cáncer se descubre generalmente en etapas avanzadas y no tiene síntomas específicos en su fase inicial.



El estudio refleja que cada año, más de un millón de estadounidenses son diagnosticados con diabetes del tipo 2, el cual conlleva una serie de complicaciones como alta presión arterial o daños en el sistema nervioso.



Tras recalcar que hay pocos estudios de diabetes y cáncer del páncreas que incluyan a los latinos y a los afroamericanos, la investigadora Wendy Setiawan, profesora asociada de la Escuela de Medicina Keck e investigadora principal del análisis, destacó que "ambos grupos tienen un alto índice de diabetes".



Anotó Setiawan que "los hispanos en particular y los afroamericanos tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer pancreático", el cual, debido a que la mayoría de las personas con este tipo de cáncer "son diagnosticados en una etapa avanzada", el índice de supervivencia en los siguientes cinco años "es bajo, alrededor del 8%".



Actualmente no existen métodos comprobados para el diagnóstico temprano de este cáncer y sus síntomas se presentan típicamente cuando la enfermedad está en sus etapas finales.



El análisis utilizó información de aproximadamente 49.000 latinos y afroamericanos, encontrando que aquellos que fueron diagnosticados con diabetes entre los 65 y los 85 años de edad era más propensos a desarrollar cáncer de páncreas en los tres siguientes años al diagnóstico, en comparación con personas que no sufrían de diabetes.



Los latinos en particular fueron cuatro veces más propensos a desarrollar este tipo de cáncer en los tres años siguientes al diagnóstico de diabetes, mientras que los afroamericanos fueron tres veces más propensos a este cáncer.



"La evidencia sugiere que la diabetes diagnosticada en personas con edad avanzada puede ser signo temprano de cáncer del páncreas", una enfermedad "rara" pero que si se trata a tiempo "puede mejorar la supervivencia", anotó la investigadora