Universidad taiwanesa desarrolla baterías de sodio que no explotan

Un equipo de investigadores de la Universidad Cheng Kung de Taiwán anunció el desarrollo de una batería de sodio, ecológica y que no tiene el peligro de explosión de las actuales de litio.



Las baterías de sodio desarrolladas por el equipo dirigido por los profesores Hung Fei-yi y Lui Truan-sheng tiene una capacidad de almacenamiento inferior en un 50 por ciento a las de litio, pero con un costo del cinco por ciento, señaló hoy el diario isleño Lien He Bao.



Las nuevas baterías son mucho más estables, no contaminan y son ideales para proyectos ecológicos de gran escala y generadores solares y de turbinas de viento, según Hung y Lui.



Con las baterías desarrolladas en Taiwán se evitarían accidentes como las explosiones de los teléfonos Samsung Note 7 de hace dos años y no se necesitará tratar las baterías cuando se acabe su período de uso.



Las baterías actuales de litio, utilizadas en dispositivos móviles, tienen el peligro de radiaciones y de explosiones cuando sube la temperatura o algo modifica la separación de sus capas.