Plan de uso de Coiba ‘no es viable': MarViva

Luego de que esta semana, el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba adoptó el Plan de Uso Público (PUP) de esa área protegida, la Fundación MarViva consideró que la implementación del documento ‘no' es viable para su aplicación, porque todavía necesita cumplir con algunas recomendaciones y ajustes relevantes.

Así lo señaló Tania Arosemena, vocera de la Fundación MarViva, y representante de las ONG dentro del Consejo Directivo del parque, luego de que el miércoles pasado votara en contra del PUP. Lo hizo en una reunión realizada en el distrito de La Palma, provincia de Veraguas, donde se aprobó su adopción.

RIQUEZA NATURAL Importancia del Parque Nacional Coiba El Parque Nacional Coiba está situado en los distritos de Montijo y Soná en Veraguas. La isla presenta varias especies endémicas, más del 80% está cubierta por vegetación original, y en sus playas llegan a desovar tres especies de tortugas .

El PUP del Parque Nacional Coiba es una herramienta de planificación que tiene como objetivo ordenar las actividades científicas, ecoturísticas, y de desarrollo sostenible, según lo establece la Ley 44 de 2004 que creó el sitio, declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial, en el año 2005.

Y es que para Arosemena, el Plan de Uso Público es un instrumento de planificación específico que debe ser viable, tan pronto se aprueben las condiciones y realidades del Parque Coiba y sus áreas aledañas.

‘El mismo debe responder a los lineamientos del Plan de Manejo del Parque Nacional Coiba, que define con mayor detalle los criterios, prioridades y límites del uso público de esta área protegida', afirmó la activista.

Pero, ‘al no ser viable su aplicación en estos momentos porque existen una serie de recomendaciones hechas por el Comité Científico, onegés y otros actores acerca de ajustes relevantes que requiere el documento, el mismo, por tanto, no estaba listo, no podíamos votar sin contar con el escenario completo, que no solo implica correcciones documentales, sino incluso ampliar investigación en campo', sostuvo Arosemena.

‘Esto aún cuando la decisión aceptada por la mayoría de los miembros del Consejo fue que el 100% de las recomendaciones se integrarían al PUP Final, donde se establece cómo proceder cuando existan conflictos entre estas recomendaciones', puntualizó.

Tras la decisión tomada, Arosemena recomendó que sería positivo que el Ministerio de Ambiente coloque en su página de internet, el documento base actualizado del PUP de Coiba, con todos los comentarios que se les realizaron. ‘De manera que todos podamos ser garantes de evaluar que el 100% de las recomendaciones de mejora hecha al PUP se integrarán para su versión final', manifestó.

En un comunicado, MiAmbiente señaló que el Consejo Directivo acordó incorporar las recomendaciones, sugerencias y comentarios recibidos después de la reunión del 20 de diciembre del 2017, celebrada en La Palma.

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, indicó que con esta aprobación, luego de tres años de trabajo, el Consejo Directivo cumplía con el compromiso histórico de ordenar las actividades públicas en el Parque Nacional Coiba y a la vez atendíamos responsablemente los compromisos internacionales ante la Unesco.

Durante la reunión se elaboró una hoja de ruta para atender los compromisos ante la Unesco. En ese sentido, el Consejo Directivo acogió con beneplácito los avances en el programa de remoción de semovientes y la propuesta de reunión de la Comisión para el Manejo Sostenible de la Pesca en la Zona Especial de Protección Marina.