Greenpeace urge a gobiernos UE a prohibir pesticidas dañinos para las abejas

EFE

La organización Greenpeace urgió hoy a los gobiernos de los Estados miembros europeos a que prohíban definitivamente todos los pesticidas que han sido probados como dañinos para las abejas, como los neonicotinoides, y que no cedan a las presiones para seguir retrasando su retirada del mercado.



"No deberíamos perder más tiempo en prohibir pesticidas dañinos para las abejas. La UE no tiene otra opción que impulsar ya una prohibición total de estos productos", dijo el experto de la Asociación Europea de Apicultores Profesionales (EPBA), Walter Haefeker, en un encuentro con medios de comunicación en Bruselas.



Haefeker lamentó que en el encuentro del pasado diciembre del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, se decidiera posponer la votación "a pesar de tener toda la información" para apoyar la propuesta de la Comisión Europea (CE) de ampliar la prohibición que existe actualmente.



Según el experto en apicultura, los Estados miembros ya disponían por entonces del informe de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que confirmaba el daño que producen distintos neonicotinoides a las abejas incluso cuando se aplican en cultivos en los que éstas no actúan, como los cereales o azúcar.



"La industria del azúcar está haciendo una presión tremenda en los Gobiernos europeos para conseguir posponer el voto y conseguir una excepción alegando que no se puede producir azúcar sin estos pesticidas", afirmó.



En el encuentro informativo también participó el científico del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de Francia, Jean-Marc Bonmatin, quien señaló el "grave daño" que hacen este tipo de productos al ecosistema en su conjunto y alertó de la creciente toxicidad de los pesticidas.



"Las plagas se están haciendo cada vez más resistentes a estos pesticidas, obligando a las compañías a producir productos cada vez más tóxicos (...) Esto es una historia sin final en la que no se acaba con las plagas que se quieren matar y se mata a las especies que se quieren conservar, como las abejas", comentó el científico francés.



Bonmatin señaló que existen "multitud de alternativas" al uso de pesticidas y que la retirada de estos productos no afectaría a la producción.



"Hemos comparado cosechas donde se usan pesticidas y donde se usan métodos alternativos y, para nuestra sorpresa, la cosecha con pesticidas no era más alta que otros campos", concluyó.



Greenpeace reclamó un mayor control por parte de las autoridades competentes y una "apuesta decidida" por la agricultura ecológica.



En España, según la organización, están autorizados más de 300 insecticidas en cuya ficha de registro se indica que son peligrosos, o incluso muy peligrosos, para las abejas.