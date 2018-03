Gatos silvestres, depredadores amenazados

Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



El Día Mundial de la Vida Silvestre –3 de marzo– fue escenario para concienciar sobre la precaria situación de los grandes felinos y pedir que se asuman medidas que garanticen la preservación de estas emblemáticas especies.

‘En este día exhorto a todas las personas a que contribuyan a crear conciencia y trabajen a título individual para velar por la supervivencia de los grandes felinos y de la preciosa y frágil diversidad biológica del mundo en que vivimos', dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.

Panamá por su parte, con seis especies de felinos, impulsó un decreto ejecutivo que promueve el primer sábado de cada año como Día Nacional de los Felinos Silvestres.

Con esta decisión se busca que organizaciones gubernamentales, empresas privadas e instituciones públicas abracen el tema de la conservación de los felinos silvestres. ‘Hay que tratar de involucrar a las personas en la conservación de las especies', explicó Jorge García, biólogo y jefe del Departamento de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

El decreto 12 del 23 de febrero de 2018 firmado por el presidente Juan Carlos Varela toma en consideración sus compromisos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Protegidas, entre otros.

Estos tratados promueven estrategias para la conservación de la diversidad biológica, de los hábitats naturales; así mismo, buscan promover en la conciencia pública la importancia de conservar la riqueza biológica de la región.

El documento, además, tiene el objetivo de impulsar la conservación de los jaguares en el país.

‘Los felinos (también conocidos como gatos silvestres) son indicadores por excelencia de la salud de los ecosistemas', explicó el jefe del Departamento de Vida Silvestre de MiAmbiente.

Estos depredadores están en la cima de la pirámide alimenticia de un bosque. Su presencia en una zona indica que existen presas para alimentarlo. ‘Si no hay presas no hay felinos y esto te indica que ese lugar esta desfaunado, es decir, que no existen las condiciones para que estos animales sobrevivan', explicó el biólogo.

FUNCIÓN BIOLÓGICA

Los felinos cumplen con la función ecológica de controlar las poblaciones de vertebrados, incluyendo los mamíferos frugívoros.

Además, mantienen la salud de las poblaciones de animales al alimentarse de los individuos viejos, enfermos o menos adaptados al ambiente.

Panamá tiene seis especies felinas: jaguar ( Panthera Onca ), puma ( Puma concolor ), Yaguarundi ( Puma yagouaroundi ), Ocelote ( Leopardus pardalis ), tigrillo ( Leopardus wiedii ) y oncilla ( Leopardus tigrinus ).

Cinco de ellos enfrentan un alto riesgo de extinguirse en la vida silvestre; y el jaguar, la más alta probabilidad de desaparecer.

DISTRIBUCIÓN

Los más grandes felinos del mundo

En la categoría de grandes félidos, además de los cuatro de mayor tamaño que rugen —el león, el tigre, el leopardo y el jaguar— también se incluyen, entre otros, el puma, el guepardo, el leopardo de las nieves o la pantera nebulosa.

‘Los felinos son depredadores que están en la cima de la pirámide alimenticia', JORGE GARCÍA BIÓLOGO

Las especies están representadas en los continentes africano, asiático y americano, una distribución prácticamente mundial, según la Organización de Naciones Unidas.

Estos carismáticos animales que están entre los más notables y admirados del planeta le hacen frente a múltiples amenazas, en su mayoría causadas por la actividad humana.

En general, las poblaciones disminuyen a un ritmo alarmante debido a la desaparición de su hábitat y sus presas, las interacciones con humanos, la caza furtiva y el comercio ilícito. Por ejemplo, la población de tigres ha disminuido un 95% en los últimos cien años, y la de leones africanos un 40% en los últimos 20 años.

IMPORTANCIA

El valor incalculable de la vida silvestre

Los animales salvajes y las plantas silvestres contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y del desarrollo sostenible.

Según la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial de la Vida Silvestre - 3 de marzo - es una oportunidad para apreciar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje.

La fecha también fue propicia para crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad.

La celebración de este día, señaló la organización, recuerda la necesidad de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Este es un motivo por el cual el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 se centra en detener la pérdida de biodiversidad, apuntó la ONU.