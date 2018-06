La 'Osteria Franciscana', de Italia, elegido mejor restaurante del mundo

EFE

El restaurante "Osteria Franciscana", del cocinero Massimo Bottura, en Módena (Italia), ha sido reconocido hoy como el mejor del mundo, mientras que el español "El Celler de Can Roca" ha sido segundo y el "Mirazur" francés tercero en los premios "The50 best" de los 50 mejores restaurantes del mundo.



Los galardones han sido entregados esta noche durante una gala celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao, y aunque han cambiado los lugares de los primeros, no han tenido muchas novedades.



De hecho, la "Osteria Franciscana" fue segundo el año pasado y primero en la edición del 2016.



El gerundense "El Celler", de los hermanos Roca, tercero el año pasado, ha quedado segundo este año.