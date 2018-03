Nuestra gastronomía llega a las salas de cine

Esther M. Arjona

earjona@laestrella.com.pa



Días atrás fue presentado a la prensa local el documental inspirado en el libro T'ach Cocina Autóctona Panameña El documental de 70 minutos, inspirado en el segundo libro del chef panameño Charlie Collins es iniciativa de la Corporación Medcom, con la coproducción de la Autoridad de Turismo, patrocinador del libro.

‘Se trata de dos trabajos independientes', explica el chef en entrevista a La Estrella de Panamá. Primero fue T'ach Cocina Autóctona Panameña y después de aproximandamente un año de su publicación surgió el proyecto de T'ach El Documental .

‘Un día Christian Escobar de C11 Films presentó la idea impulsado por el interés que despertó en libro en el Festival de Cine de Guadalajara (México) y desde aquel momento, sin dudarlo, nos pusimos manos a la obra', dice Collins.

El filme, que estuvo a cargo de Escobar, y cuya producción abarcó 2 meses, tuvo como localidades las mismas comunidades que visitó Collins para la elaboración de su segunda obra gastronómica, en Darién, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Panamá, Colón, Coclé, Herrera, Los Santos y comarcas, donde conoció de las costumbres y la cocina autóctona de estas regiones.

‘Ser referencia para las nuevas generaciones de cocineros me enorgullece y admito que me emociona cuando los estudiantes me escriben pidiendo consejos o mi opinión en sus trabajos'.

‘T'ach El Documental es la versión cinematográfica del libro. Grabamos con los mismos personajes que salen en el libro, que cocinaron las mismas recetas. Se incorporan entrevistas, imágenes del país, restaurantes y la versión alta cocina de las recetas tradicionales', detalla el chef.

Collins lo resume como ‘un delicioso paseo por nuestro país que ensalza nuestras costumbres gastronómicas y nuestra cultura. Se presentan muchas de las caras de nuestro país, un país de contrastes'.

Es un excelente momento para esta iniciativa gastronómica cuyo documental formará parte de la alineación de producciones que serán presentadas en el Festival Internacional de Cine de Panamá. Por otra parte, la exposición del libro, un compendio de recetas con más de 400 fotografías, en ferias y eventos gastronómicos internacionales, en las que la Autoridad de Turismo y la empresa privada promueven los productos turísticos del país, sirvió de vitrina para que esta obra se conociera y hoy sea nominada en tres categorías de los premios Gourmand World Cookbook Awards, los premios más destacados a nivel internacional para publicaciones gastronómicas.

‘Para mí es un orgullo poder representar la gastronomía panameña donde quiera que sea porque actualmente estamos, afortunadamente, en un momento en el que los panameños se sienten orgullosos de su gastronomía, de sus sabores, de sus costumbres y platos panameños ya sean versionados, reiterpretados, renovados… tienen su lugar en las mesas más elegantes', afirma Collins. Además, ‘ser referencia para las nuevas generaciones de cocineros me enorgullece y admito que me emociona cuando los estudiantes me escriben pidiendo consejos o mi opinión en sus trabajos', reconoce.

Dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Panamá, el documental será proyectado el 8 de abril, a las 3:30 p.m., en sala 8; y el 10 de abril, a las 7:00 p.m., en sala 6, en Cinépolis Multiplaza y antes de su proyección en televisora abierta, el documental se presentará del 13 al 18 de abril, en el Festival de Cine en Málaga; e, igualmente, se pretende llevar esta producción al festival de cine en Perú, Colombia y San Sebastián, España.

Collins, al referirse a la sazón o sabor de la comida autóctona istmeña destacó que no se trata solo de condimentar, asar y servir,' hay algo más profundo detrás de todo eso, que es el reflejo de los ingredientes y saber utilizarlos'. Y esta es una de las muchas enseñanzas que en los personal le han dejado estas dos producciones.

PERFIL CHARLIE COLLINS El Chef Charlie Collins, considerado estandarte de la ‘Nueva Cocina Panameña', adapta sus propuestas gastronómicas a las preferencias de cada cliente ya sea una cocina de vanguardia o algo más tradicional. Sus raíces profesionales se remontan a su experiencia en la cocina del Hotel Panamonte en Boquete (Chiriquí), donde aprendió la importancia de utilizar ingredientes frescos, desarrollando el concepto ‘de la huerta a la mesa'.

‘Uno nunca deja de aprender y sorprenderse y al igual que ocurrió cuando visité a la Sra. Inocencia Williams en Bocas del Toro para documentar cómo hace y vende sus journey cakes para el libro, en esta segunda visita fue igual o más emocionante aún cuando invadimos con todo el equipo de producción su casa. Ella y su familia nos abrieron sus puertas brindándonos todo tipo de atenciones y cariño. Desde que la conocí cuando como un journey cake es imposible no pensar en ella', asegura.

Sobre el trabajo técnico, a Collins le resultó apasionante ‘ver la cantidad de medios técnicos que implica una producción de este tipo. Y fue una gran experiencia la convivencia e integración del equipo de producción de C11 Films con mi equipo. Fruto de esa conexión entre profesionales es el positivo resultado de T'ach El Documental '.

Y para ese público tanto nacional como extranjero que tendrá la oportunidad de leer esta interesante publicación o disfrutar de la proyección de este filme, la gran enseñanza Collins la puede resumir en una palabra y es ‘orígenes'.

‘La vuelta a nuestras raices, a los orígenes, a los sabores de antaño que se han ido perdiendo en nuestro día a día. Al ingrediente secreto que las abuelas ponen en sus platos, al sabor del fogón, a esos momentos en familia compartidos alrededor de la mesa', destaca.

Y es que según el chef, muchos desconocen el origen de la comida panameña y crecen creyendo que lo que viene de afuera es mejor que lo que se produce aquí. ‘Nuestras raíces gastronómicas hay que quererlas y respetarlas', insiste.

Por ello, sus proyectos no concluyen, más bien, este es solo el principio.