La acción temprana mejora los resultados

Keila E. Rojas L.

krojas@laestrella.com.pa



“Desafortunadamente, las niñas y mujeres de todo el mundo están más expuestas que los hombres a la violencia física, sexual, psicológica y económica; en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad esto se agrava”, declara Naciones Unidas con motivo de la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Este año 2018, la celebración de la fecha se centra en la importancia de empoderar a las mujeres y las niñas con autismo y de involucrarlas, tanto a ellas como a sus organizaciones, en las políticas y en la tomas de decisiones.

“Uno de cada 68 niños desarrolla autismo, incluyendo niños y niñas, entre los niños varones es uno en 42 y entras las niñas es una de 189, es decir es más probable que los niños desarrollen autismo, según estadísticas del Centro de Control de Enfermedad y Prevención en los Estados Unidos”, apunta Maria Arizemendi, directora general de Progressive Behavioral Science, empresa que brinda terapia con el método científico Análisis Conductual Aplicado (ABA) en Florida, Estados Unidos.

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida.

El autismo y la discapacidad intelectual

“El espectro del autismo es demasiado grande. En un ángulo del espectro puedes tener a una persona que sea totalmente verbal, se comunique verbalmente, sea independiente pero digamos tenga algún déficit social. En el otro ángulo del espectro puedes tener a una persona que no se comunique, que no pueda hablar, que tenga dificultades socializando, que tenga comportamientos autoestimulatorios como repetitivos y limitaciones intelectuales entonces el espectro autista si esta enfocado en todas las áreas del desarrollo y si hay personas con autismo que tienen limitaciones”, detalla Arizemendi.

Según explica Arizemendi analista de comportamiento y psicóloga, la terapia que hasta hoy en día se considera la más efectiva para tratar el autismo es la terapia Análisis del comportamiento Aplicado (ABA ).

“La razón por la cual es una terapia tan efectiva es porque, primero se trabaja de manera intensiva, segundo porque se trabaja en todas las áreas de la conducta: comunicación, socialización, lenguaje, la parte conductual, la parte del diario vivir y la parte de los papas; se enfoca en manejar todas las áreas del desorrollo de cada niño y también la parte de medio ambiente, entonces modifica todo lo que es el medio ambiente del niño, entrena a los papas y a todos los que tengan algún contacto directo con el niño”, dice Arizemendi.

Agrega que "entre más temprano, desde los 2 añitos, se empiezan las terapias más probabilidades de un futuro mejor va a tener esta persona".

La psicóloga aconseja a los padres de niños con autismo aceptar a su hijo o hija de la manera que es, no tenerles lastima, sino tratarlo como un niño o una niña normal. Nunca dejar de buscar que es lo mejor que se puede hacer por el niño. Estar dispuesto a seguir los consejos de profesionales y tener una mentalidad para cambiar hábitos.

Las señales del autismo

Aunque cada niño se desarrolla de manera diferente, el tratamiento precoz mejora los resultados de manera dramática. Profesionales aconsejan estar siempre pendiente de la conducta de los mejores.

Estas son algunas de las señales que indican que debe solicitar la opinión de profesionales

Se ríe sin motivo aparente. Le cuesta mantener el control visual. Puede no tener lenguaje oral y si lo tiene presenta alteraciones. No atiende cuando se les llama por su nombre, por lo que se sospecha que no oye bien. Se detiene con juegos repetitivos, como alinear los objetos o girarlos. Apego inusual a algunos objetos. Tiene rabietas difíciles de controlar. Indica necesidades llevando la mano de los adultos u otras personas. Resistencia a los cambios. No tiene miedo del peligro, No muestra interés por relacionarse con otras personas.