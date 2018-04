IVI Panamá presenta a su nuevo director, el Dr. Saúl Barrera Emiliani

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



IVI Panamá anunció el nombramiento de su nuevo director, el médico Saúl Barrera Emiliani, tras su gran trayectoria profesional médica como ginecólogo – obstetra y especialista en medicina reproductiva.

De acuerdo con el comunicado de la Clínica, Barrera es médico – cirujano recibido de la Universidad Latina y realizó la especialidad de ginecología y obstetricia en la Caja del Seguro Social CSS.

Obtuvo la jefatura de residentes de la misma especialidad y en el año 2009 realizó una sub-especialización en endocrinología ginecológica y reproducción humana, programa que realiza el Instituto Valenciano de Infertilidad en conjunto con la Universidad de Valencia en España.

“Estoy muy entusiasmado por la oportunidad de liderar IVI Panamá. Ser parte de IVI-RMA Global significa tener un alto nivel de excelencia profesional y garantizar la mejora continua en nuestros resultados y en la calidad asistencial” indicó el especialista.

Barrera es miembro activo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (Red LARA), American Society of Reproductive Medicine (ASRM), Sociedad Europea de Medicina Reproductiva (ESHRE) y la Asociación Panameña de Medicina Reproductiva (ASPAMER) y ha sido parte de los distintos congresos organizados por dichas sociedades, presentando estudios innovadores.

Desde el 2009 formó parte de IVI Panamá como coordinador de investigaciones de la clínica y ha llevado adelante diversos proyectos, entre los que destan el estudio clínico realizado en el año 2016: “Prospectivo aleatorizado y controlado comparando la transferencia embrionaria en fresco vs transferencia embrionaria dirigida vs transferencia embrionaria personalizada guiada por ERA” (test que nos permite evaluar el estatus de receptividad endometrial de la mujer) como herramienta diagnóstica en pacientes tratadas con FIV/ICSI. Gracias a dicho estudio, durante el congreso anual de la American Society of Reproductive Medicine (ASRM), le fue otorgado su primer premio internacional.

“Actualmente nos destacamos porque contamos con los mejores resultados clínicos de la región gracias a todo el equipo de la clínica; médicos, embriólogos y personal de atención al paciente, que trabaja día a día para ofrecer el mejor servicio. Continuar creciendo en el marco de la investigación clínica, unos de los pilares de IVI-RMA Global, nos ayudará a encontrar mejores maneras de ayudar a nuestros pacientes y mantener nuestras tasas de éxito” explicó Barrera.

“Estamos dedicados a ser pioneros en nuevos enfoques para aumentar la probabilidad de mayores tasas de natalidad mientras le aseguramos a nuestros pacientes el embarazo de un bebé sano gracias a técnicas como el Diagnóstico Genético Preimplantacional y al Single Embryo Transfer,” añadió el Dr. Richard Scott de CEO IVI-RMA Global.

Junto a un equipo de más de 40 personas y la más avanzada tecnología IVI Panamá ha logrado el nacimiento de más de 1,000 bebés sanos en el país centroamericano gracias a la implementación de tratamientos de reproducción asistida.