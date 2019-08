Verizon vende la red social Tumblr a la matriz de WordPress

EFE





La mayor operadora móvil de Estados Unidos, Verizon, anunció este lunes la venta de la red social Tumblr a Automattic, la matriz del popular sistema de blogs WordPress, en una operación cuyos términos no han sido dados a conocer.



En un comunicado, Verizon Media -la división de medios de comunicación del conglomerado- aseguró que esta desinversión es "la culminación de un proceso pensado, riguroso y estratégico", dos años después de la adquisición del grupo Yahoo y su negocio de medios y publicidad digitales.



"Tumblr es una marca destacada que ha arrancado movimientos, ha permitido que florezcan las verdaderas identidades y se ha convertido en el hogar de muchas comunidades creativas y clubes de fans", dijo en la nota el consejero delegado de Verizon Media, Guru Gowrappan.



Por su parte, el máximo ejecutivo de Automattic, Matt Mullenweg, puso en valor la "marca icónica" que es la red social y su naturaleza de "lugar esencial donde compartir nuevas ideas, culturas y experiencias, ayudando a millones a crear y construir comunidades alrededor de sus intereses compartidos".



Si bien los términos de la operación no han sido desvelados por ninguna de las compañías, la compra por parte de Automattic supone también la marcha de 200 de los empleados que trabajaban en la red social.



Verizon llevaba desde mayo buscando un comprador para la red social, una medida para remodelar su grupo mediático, que se ha visto en problemas para alcanzar los objetivos de facturación establecidos por el conglomerado.



Una de las razones que explican la decisión de Verizon de deshacerse de la compañía es el éxodo de usuarios después de que decidiera prohibir todo contenido pornográfico en la red, una medida que sus nuevos dueños planean mantener.



La matriz de WordPress, además del portal que da soporte a blogs, cuenta también con otros portales como WooCommerce -plataforma de comercio electrónico-, Jetpack -protección de sitios web- y Longreads -un sitio de curación de contenido de largo formato, como reportajes-.



Ahora añade a este imperio de internet los 475 millones de blogs alojados en Tumblr.



Verizon adquirió en 2017 a Yahoo y AOL, incluyendo portales como HuffPost y TechCrunch, además del citado Tumblr.



Yahoo compró Tumblr en 2013 y pagó 1.100 millones de dólares en pleno crecimiento de la red social. Sin embargo, este se estancó y no supuso ingresos adicionales para Yahoo, provocando que rebajaran el valor de la red social hasta 230 millones de dólares en 2016.