Twitter "se cae" a nivel mundial y afecta especialmente a Europa y EE.UU.

El portal especializado DownDetector situó los focos de la "caída" del servicio en los cinco continentes, aunque el mayor número de usuarios afectados se detectaron en Europa Occidental y Norteamérica (donde también se concentran la mayor parte de tuiteros), con focos secundarios en Japón, Brasil, India, Argentina, Colombia y Perú, entre otros países.



"En estos momentos, estamos investigando los problemas que la gente está teniendo para acceder a Twitter. Los mantendremos informados acerca de lo que está ocurriendo", indicó la plataforma en un comunicado, que prometió solucionar el problema y volver a la normalidad "dentro de poco".



Los internautas empezaron a alertar de problemas para acceder a la red social tanto en teléfonos y otros dispositivos móviles como en ordenadores alrededor de las 18.45 GMT del jueves y en DownDetector indicaron que no pudieron abrir la plataforma usuarios de lugares tan dispares como Países Bajos, Turquía, Sudáfrica, Canadá e Indonesia.



La semana pasada, las aplicaciones propiedad de Facebook WhatsApp, Instagram y Messenger, además de la propia red social, sufrieron también una "caída" del servicio a nivel mundial que impidió a los usuarios publicar y descargar fotografías en estas aplicaciones.



En esa ocasión, los problemas con Facebook e Instagram se concentran en Europa Occidental, EE.UU., México y Filipinas, mientras que los de WhatsApp afectaron a la misma región europea y a Suramérica, especialmente Venezuela, Brasil, Perú, Chile y Argentina.



Aunque las fallas del servicio a nivel global en las redes sociales son algo relativamente habitual, no es tan común que el servicio se interrumpa en todo el mundo, y siempre causa revuelo entre los internautas, que normalmente acuden a las plataformas no afectadas para expresar su insatisfacción.