Twitter mantiene beneficio y gana 161 millones de dólares en primer semestre

La red social Twitter mantuvo beneficios un trimestre más y ganó así un acumulado de 161 millones de dólares en el primer semestre de 2018, frente a las pérdidas de 178 millones que tuvo en el mismo periodo del año anterior.



Entre enero y junio, la ganancia por acción de la firma californiana fue de 21 centavos, en comparación con la pérdida de 25 centavos que registró en la primera mitad de 2017 (-178 millones de dólares).



Los ingresos de la plataforma fueron de 1.375 millones de dólares en el primer semestre, superiores a los 1.122 millones que facturó en el mismo periodo del ejercicio previo.



Los resultados trimestrales, que más seguía hoy Wall Street, arrojaron de nuevo ganancias para Twitter en el que es su tercer trimestre consecutivo con beneficios desde que comenzó a cotizar en el mercado bursátil, en 2013.



Entre marzo y junio la compañía ganó 100 millones de dólares (13 centavos por acción), mientras que en el segundo trimestre del año pasado perdió 116 millones (16 centavos por acción).



Los ingresos de Twitter en este reciente trimestre alcanzaron los 711 millones de dólares, un 24 % más a nivel interanual (573 millones), impulsados por la publicidad, que supuso 601 millones, según indicó en una carta a los accionistas.



Jack Dorsey, el principal ejecutivo, señaló en ella que este segundo trimestre refleja el esfuerzo para que la gente se pueda expresar libremente o seguir noticias de última hora, y con la implementación de herramientas para corregir problemas que "distorsionan y distraen de la conversación pública".



Dorsey recalcó que ese trabajo la contribuido a un crecimiento de los usuarios diarios activos del 11 % interanual, aunque no detalló la cifra. No obstante, los analistas esperaban unas cifras superiores en usuarios mensuales, que sí desgranó la firma.



Twitter informó de que los usuarios activos mensuales en el segundo trimestre fueron 335 millones, uno millón menos que en el trimestre previo, que se sustrae del área de Estados Unidos.



Los resultados, difundidos antes de la apertura de la sesión en Wall Street, no eran bien recibidos por los mercados y el valor de la compañía se desplomaba más de un 15 % media hora después del comienzo de las operaciones.