Las recetas de los "sabios" para gestionar el futuro digital

¿Cómo deben regularse las nuevas tecnologías? ¿Cómo asegurar que sus beneficios llegan a todos? ¿Cómo prevenir los peligros que plantean? Esas eran algunas de las complejas cuestiones que el pasado año el jefe de la ONU, António Guterres, trasladó a un "grupo de sabios" de varios ámbitos.



Las respuestas las recibió este lunes, en un informe de 40 páginas que, por encima de todo, defiende la necesidad de cooperación en este nuevo mundo interconectado.



El grupo, presidido por Melinda Gates y por el fundador de Alibaba, Jack Ma, pide un refuerzo de la colaboración entre gobiernos, empresas, académicos y sociedad civil para que las oportunidades de la tecnología desemboquen en más prosperidad, más oportunidades y más confianza para todos.



"Esa cooperación debe asentarse en valores comunes de la humanidad, como la inclusividad, el respeto, el poner el ser humano en el centro, los derechos humanos, la ley internacional, la transparencia y la sostenibilidad", apunta el informe.



"En periodos de rápidos cambios y de incertidumbre como el actual, estos valores compartidos deben ser la luz común que nos guíe", añade.



Bajo el título "La era de la interdependencia digital", los expertos analizan las oportunidades y riesgos que plantea esta nueva realidad, pero también hacen una serie de recomendaciones más o menos concretas, entre las que destacan:



- Garantizar que para 2030 todos los adultos del mundo tengan acceso asequible a redes digitales y a servicios financieros y de salud por esa vía.



- Crear, con la participación de la ONU, una gran plataforma para compartir bienes públicos digitales y datos en áreas necesarias para cumplir con las metas internacionales de desarrollo.



- Poner en marcha "centros de ayuda" regionales y globales para facilitar a gobiernos, sector privado y sociedad civil la comprensión de asuntos digitales.



- Hacer que las redes sociales trabajen con autoridades, organizaciones civiles y expertos en derechos humanos para dar respuesta a preocupaciones como la privacidad y los discursos de odio.



- Asegurar que los nuevos sistemas autónomos inteligentes se diseñen de forma que sus decisiones puedan explicarse y que haya humanos responsables por su uso. "Las decisiones de vida o muerte no pueden ser delegadas a máquinas", apuntan.



- Desarrollar un "Compromiso Global sobre Confianza y Seguridad Digital" que diseñe una visión común sobre estos asuntos.



- Iniciar urgentemente en la ONU un proceso de consultas para poner al día mecanismos para una cooperación digital global, que podría tener como primer objetivo aprobar un "Compromiso Global para la Cooperación Digital" en 2020, cuando Naciones Unidas cumple 75 años.



Según Guterres, el informe supone un "instrumento fantástico para empezar una conversación muy seria en todo el mundo", más que una serie de medidas específicas a aplicar.



"El futuro se está creando literalmente cada día y está cambiando. Cambia tan rápido que ni siquiera podemos predecir lo que ocurrirá en 30 años", explicó Melinda Gates en un diálogo con Guterres y Jack Ma para dar a conocer el documento.



Para el consejero delegado de Alibaba, el gigante chino del comercio en internet, uno de los pasos fundamentales a corto plazo es que todo el mundo tenga acceso a las redes.



"Si un país no deja a su gente conectarse a internet, eso es peor que no dejarles conectarse a la electricidad el siglo pasado", defendió.



En concreto, Jack Ma subrayó la necesidad de hacer de la tecnología algo más inclusivo con el fin de que más mujeres, jóvenes, poblaciones rurales y países en desarrollo puedan beneficiarse.



Los expertos también quieren más medidas para preservar el derecho a la privacidad, pero tanto ellos como la ONU ven ahora mismo una disposición mucho mayor por parte de los gigantes de internet para actuar.



Según Guterres, "las cosas están cambiando", pues "hace cinco años las empresas habrían sido demasiado reticentes" y demandaban "libertad total" para decidir, mientras que ahora están abiertas a cooperar.



En total, 20 personalidades participaron en la iniciativa para formar un grupo de lo más diverso, con ministros, empresarios, representantes de organizaciones no gubernamentales, líderes de tecnológicas e, incluso, uno de los "padres de internet" como Vinton Cerf.