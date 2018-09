Piratas informáticos logran datos de acceso a 50 millones cuentas de Facebook

En una conferencia telefónica, el presidente y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, explicó que el pasado martes el equipo de ingenieros de la compañía halló el ataque y que la investigación se encuentra todavía en su "fase inicial".



Según Facebook, los piratas informáticos explotaron una "vulnerabilidad" en el código de la plataforma que afectó al modo "Ver como", una habilidad que permite a los usuarios ver su perfil como si fuesen otra gente.



Esto les permitió apoderarse de información, que podría haber sido usada por terceros, para conectarse a las cuentas de los internautas afectados, aunque la empresa todavía no sabe si eso es algo que los hackers llegaron a hacer.



"Aunque creemos que ya hemos remediado la vulnerabilidad, como medida de precaución hemos desactivado de forma temporal la opción 'Ver como' mientras llevamos a cabo la investigación para asegurarnos de que no contiene ningún otro problema", explicó Zuckerberg.



Además, según la compañía californiana, los piratas informáticos también trataron de acceder a información personal del perfil de los usuarios como el nombre, el sexo y el municipio de residencia, pero por el momento Facebook no tiene confirmación de si lograron recabar esos datos.



"Nos estamos tomando el asunto de forma extremadamente seria y queríamos avisar a todo el mundo de lo ocurrido y de las acciones inmediatas que hemos tomado para proteger la seguridad de las personas", apuntó el cofundador de la red social.



Entre las medidas adoptadas por la compañía para responder al ataque, se procedió a la desconexión inmediata de todas aquellas cuentas afectadas que tenían activada la opción de conectarse a Facebook sin necesidad de introducir el nombre de usuario y la contraseña.



Es decir, que aquellos usuarios que solían acceder a la red social directamente desde su aplicación para móviles o desde el ordenador y que conservaban sus claves de acceso guardadas directamente en la red deberán introducirlas de forma manual si quieren volver a conectarse.



Desde la compañía informaron de que 40 millones de cuentas adicionales fueron también desconectadas de esta forma como "medida de precaución", por lo que si un usuario debe reintroducir su nombre de usuario y contraseña para acceder a Facebook, ello no significa necesariamente que sea una de las víctimas del ataque.



La empresa con sede en Menlo Park (California, EE.UU) aseguró que permanece en contacto con las fuerzas de seguridad, entre ellas el Buró Federal de Investigación (FBI), para ayudar a identificar a los hackers.



Este ataque ocurre después de que en abril el propio Zuckerberg asumiera ante el Senado de EE.UU. la responsabilidad por la filtración masiva de datos a la empresa Cambridge Analytica, y asegurase que la seguridad es una prioridad de la empresa.



El cofundador de la red social admitió entonces que "fue un gran error" permitir que Cambridge Analytica accediera a los datos de hasta 87 millones de usuarios para favorecer la campaña electoral del actual presidente estadounidense, Donald Trump.



Facebook prácticamente monopoliza, junto a Google, los ingresos por publicidad en internet, y es, de largo, la red social más usada en el mundo, con 2.000 millones de usuarios mensuales.



Además, la empresa es propietaria de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y la que permite compartir imágenes por el móvil, Instagram, muy usada entre los más jóvenes.



La inmensa cantidad de datos de usuarios que la compañía maneja a diario han llevado a varias voces de la política y de la sociedad civil en todo el mundo a cuestionarse si la empresa ha alcanzado niveles de poder "excesivos" sobre la privacidad de las personas.



Tras conocerse la noticia del robo de datos, las acciones de Facebook caían un 2,51 % en la bolsa de Nueva York hasta situarse en los 164,61 dólares por título en el Nasdaq.