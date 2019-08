Google y Apple son multadas en Brasil por irrespeto al consumidor con FaceApp

EFE





Las gigantes estadounidenses de tecnología Google y Apple fueron multadas por el órgano de defensa al consumidor del estado brasileño de Sao Paulo, que consideró que ambas compañías infringieron la legislación al divulgar en un solo idioma, el inglés, las condiciones de uso de la aplicación FaceApp.



La Fundación Procon-SP, vinculada a la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de Sao Paulo, aplicó una multa de 9,9 millones de reales (unos $2,37 millones) a Google Brasil Internet Ltda y otra de 7,7 millones de reales (unos $1,84 millones) a Apple Computer Brasil Ltda.



En un comunicado divulgado este viernes, la entidad indicó que ambas empresas son las "proveedoras autorizadas de la aplicación FaceApp -popular por envejecer el rostro de las personas en fotos- a los consumidores a través de sus plataformas (Google Play y Aple Store) e irrespetaron el Código de Defensa del Consumidor (CDC)".



Según la Fundación Procon-SP, en la "Política de Privacidad" y "Términos de Uso" de la aplicación, las dos empresas, "que tienen responsabilidad sobre los datos de productos y servicios que se ofertan, pusieron a disposición informaciones solo en lengua extranjera".



"Las informaciones en lengua inglesa imposibilitan que muchos consumidores tengan conocimiento del contenido y eso viola la legislación", que considera que "la información adecuada, clara y en lengua portuguesa es un derecho básico", que a su entender fue violado, apuntó el organismo.



Además, la Fundación Procon-SP estimó también que la 'Política de Privacidad' y 'Términos de Uso' de FaceApp tienen "cláusulas abusivas que infringen el CDC" en Brasil, como "la posibilidad de compartir datos del consumidor, como su contenido e informaciones, con empresas del mismo grupo o prestadoras de servicio".



De igual manera, agregó la entidad, otra cláusula "prevé que los datos del consumidor sean transferidos para otros países que no tienen las mismas leyes de protección que las del país de origen y eso implica una renuncia de los derechos de los consumidores".



"Otra cláusula estipula que conflictos entre los usuarios y las empresas sean resueltos no por vía judicial y sí por un servicio realizado en el condado de Santa Clara, en California (Estados Unidos), determinando la utilización obligatoria de arbitraje", subrayó.



El FaceApp no fue multado directamente por ser una empresa de origen ruso que no tiene representación jurídica o comercial en Brasil, detalló el director ejecutivo de la Fundación Procon, Fernando Capez.



Las multas, por ser aplicadas en acto administrativo, pueden ser recurridas ante el propio Procon-SP o por vía judicial. Ninguna de las dos compañías quiso pronunciarse sobre el asunto.



En julio pasado, en Madrid, durante una mesa redonda organizada por la patronal de la industria tecnológica Ametic y Samsung, se concluyó que el principal riesgo de la aplicación FaceApp, que entre otras prestaciones simula el envejecimiento del usuario a partir de una foto, es su posible uso para suplantar la identidad.



La aplicación, desarrollada por un programador ruso y con más de cien millones de descargas en todo el mundo, ha despertado suspicacias particularmente en Estados Unidos, donde los demócratas han pedido al FBI que la investigue.



La suplantación de identidad por biometría es un gran riesgo, entre otros motivos, porque la cara es una de las herramientas más habituales para comprobar la identidad de una persona en aplicaciones móviles, según los expertos reunidos en la capital española.