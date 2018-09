Expresidente de Google China ve muy difícil relanzar el buscador en ese país

EFE

El expresidente de Google China Kai-Fu Lee, dijo hoy a Efe que ve "muy difícil" que el motor de búsqueda de la compañía, el más usado en el mundo, retorne al país asiático, algo que, según informaciones periodísticas, la empresa está planeando.



"Google lo tiene muy difícil para entrar en el mercado chino, como lo tienen Amazon o Facebook. Cuando los mercados se han solidificado y los usuarios han creado hábitos, penetrar en un mercado sin ofrecer alguna ventaja tecnológica es casi imposible", explicó Lee, quien abandonó la empresa en 2009, cuando esta llegó a tener un 24% de cuota de mercado en China.



"Del mismo modo, Baidu -el motor de búsqueda más popular en China- tendría muchos problemas para acceder al mercado estadounidense. Son dos universos paralelos", aseguró el exdirectivo.



A juicio de Lee, el relativo éxito de la compañía en China en el pasado se basó en el hecho de que Google aterrizó "lo suficientemente temprano, cuando el mercado aún no estaba solidificado".



A principios de agosto, la publicación electrónica The Intercept citó documentos internos de Google, según los cuales planea relanzar su motor de búsqueda en China con resultados censurados para cumplir con los requisitos de las autoridades de este país, algo que no ha sido confirmado ni desmentido por la empresa.



Esta información creó revuelo, y llevó a un grupo de organizaciones no gubernamentales, encabezadas por Human Rights Watch (HRW), a dirigir una carta al consejero delegado de Google en la que le pidieron que aclarara su enfoque hacia el país asiático y que detallara las medidas que estaba tomando para "proteger a los usuarios de los regímenes abusivos de censura y vigilancia del Gobierno chino".



Google y sus plataformas de correo o mapas están bloqueados en el país más poblado del mundo desde 2010, cuando, tras la renuncia de Lee, la empresa estadounidense y el Gobierno chino rompieron las negociaciones sobre los términos en los que debía operar en el gigante asiático.