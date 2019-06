Caída de servicios de Google deja millones de usuarios afectados

EFE





Millones de usuarios a nivel personal y comercial de YouTube, Gmail y otros servicios de Google tuvieron problemas este domingo luego de que estos dejaran de funcionar en varias partes de América del Norte y Europa.



El portal DownDetector, que sigue el rastro al mundo digital, informó en su página lo que ya muchos alrededor del mundo habían comenzado a percatarse.



"YouTube está teniendo problemas. ¿Estás también afectado? Deja tu mensaje en los comentarios", advertencia que se repitió en la página de DownDetector para los otros servicios de Google, tras lo cual los comentarios no se hicieron esperar.



"Mi correo de Google se cayó, esto es al norte de Nueva Zelanda. Me han dicho que espere dos horas y entonces lo intente nuevamente", comentó una de las usuarias en la página de DownDetector.



Similares mensajes llegaron desde EE.UU., Canadá o el Reino Unido.



Todavía se desconocen las causas de la falla.



YouTube le ha pedido disculpas a sus usuarios y han asegurado que están trabajando para restablecer sus servicios, señaló mundo.sputniknews, que informó de los problemas en su página.



"Si YouTube no está cargando para ti o estás experimentando mensajes de error, estamos trabajando para arreglarlo", indica el mensaje en su página de Facebook.



De inmediato, los usuarios recurrieron a Twitter para manifestar su descontento con lo que ocurría con los importantes servicios de Google.



"Instagram, Twitter y Facebook cuando YouTube y Snapchat están fuera de servicio", "Yo, en Twitter, debido a que YouTube se ha caído" o "No puedo avanzar en ninguno de mis trabajos porque Google Drive se cae todo el puto rato, y literalmente estoy pegada al puto modem, me quiero matar", fueron algunos de los mensajes



La página de mundo.sputniksnews indicó además que de acuerdo con la cuenta de Twitter Statistics That Matter, por cada minuto que YouTube pasa caído pierde más de 28.500 dólares.



Otros usuarios prefirieron que los Simpsons hablaran por ellos, como fue el que se identificó como internauta A, que incluyó su comentario con una imagen de Homero y un cartel que lee: "El fin se acerca".