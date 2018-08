Apple logra un hito al alcanzar un valor bursátil de un billón de dólares en EE.UU.

EFE

Apple se convirtió hoy en la primera empresa estadounidense que alcanza una capitalización bursátil de un billón de dólares, por delante de otras gigantes tecnológicas como Amazon, Alphabet (la matriz de Google) y Microsoft.



Impulsada por sus resultados del trimestre más reciente, la firma vio dispararse su valor casi un 6 % este miércoles, y hoy sobre las 11.50 hora local (15.50 GMT), sus títulos superaron brevemente la barrera de 207,05 dólares (+2,40 %) que conducía al hito.



Aunque ha adelantado en la carrera a sus rivales en el mercado de EE.UU., Apple no es la primera empresa del mundo en valer un millón de millones: hace once años, en 2007, ya lo logró la mayor petrolera china, PetroChina, en la Bolsa de Shanghái.



A la compañía de la manzana la han aupado en las últimas horas unas cuentas financieras, publicadas el martes al cierre de la sesión en Wall Street, según las cuales sus beneficios semestrales aumentaron un 20,6 % interanual, hasta 45.406 millones de dólares.



No obstante, la reacción de los mercados se centró en el tramo de abril a junio, cuando ingresó 53.265 millones, en parte gracias a las "robustas ventas" del iPhone, de los servicios de Apple y de sus productos ponibles ("wearable", en inglés).



Aunque en el tercer trimestre la empresa vendió 41,3 millones de unidades de iPhone, casi las mismas que en ese mismo periodo de 2017, la facturación del producto aumentó hasta los 29.906 millones de dólares, muy por encima de los 24.846 millones registrados anteriormente.



El precio medio de los teléfonos en estos últimos tres meses se ha elevado a 724 dólares, principalmente por el modelo iPhone X, que en Estados Unidos está a la venta a partir de 999 dólares.



Los analistas llevaban meses haciendo apuestas sobre cuál de las gigantes tecnológicas estadounidenses llegaría primero al billón de dólares, ya que en lo que va de año su valor bursátil no ha hecho más que dispararse, comenzando por Amazon (55,18 %).



Amazon se sitúa segunda en capitalización, con 876.550 millones de dólares; mientras que Alphabet, que ha progresado un 17,52 % desde enero, tiene un valor de 853.230 millones. En cuarto lugar está Microsoft (25,43 %), con 815.910 millones.



Apple, cuya cotización ha aumentado un 22,22 % este ejercicio, anunció este miércoles una cifra ajustada de 4.830 millones de acciones, por lo que su barrera de entrada al billón quedó un poco más lejos de lo anticipado durante el día.



Al tocar hoy un máximo intradía de 207,05 dólares por título Apple logró anotarse el hito del billón de dólares, pero después retrocedió ligeramente.