El exitoso Gran Teatro Nacional de Perú va a la caza de los nativos digitales

EFE





El Gran Teatro Nacional del Perú, el escenario artístico más moderno del país, cumple siete años de operaciones con gran éxito de público, y ahora afronta el reto de "atraer el interés de los nativos digitales a las artes escénicas".



Así lo expresó a Efe este miércoles Mauricio Salas, director del Gran Teatro Nacional, quien señaló que "la atracción de audiencias y no audiencias" ha sido la vocación del Gran Teatro Nacional desde su creación, en julio de 2012.



"Al ser un teatro público tenemos una responsabilidad muy grande con las audiencias jóvenes y con las no audiencias", apuntó Salas, quien destacó que esta iniciativa es hoy ya un programa, denominado "Formación de audiencias", desde donde han logrado acercar a unos 200.000 escolares al teatro.



Salas aseveró que tienen de su lado que "la gente siempre está buscando nuevos contenidos", pero que el reto de enfrentarse a una competencia de contenido audiovisual que se disfruta desde casa "es muy grande".



"El reto de que la gente deje su casa, se enfrente al tráfico de Lima, compre su entrada y se entregue a una función de una hora, es algo en lo que estamos pensando todo el tiempo. Cómo hacer para que los niños, que son nativos digitales, encuentren en las artes escénicas una alternativa distinta", apuntó.



En el nivel artístico destacó que en estos siete años el Gran Teatro Nacional "ha logrado adquirir un posicionamiento internacional importante" y también "de apuesta por los elencos nacionales" que han podido fortalecer, gracias a este espacio, "sus capacidades de propuestas artísticas".



"En esa línea ha sido muy importante la presencia del teatro. Es un hito en el desarrollo de las artes escénicas del país", agregó.



Apuntó que ello ha sido reconocido por sus públicos, que han respondido a la convocatoria de sus espectáculos, sumando en estos siete primeros años 1.069,210 visitantes, para un total de 1.289 espectáculos entre nacionales e internacionales.



La existencia del teatro ha dado la posibilidad también de generar los más grandes espectáculos y de que Lima sea incluida "en un circuito sudamericano en el que antes no estaba presente".



Destacó así la presencia en este escenario de cantantes de la talla del español Plácido Domingo, o del peruano Juan Diego Flórez; así como de la Sinfónica de Londres, entre otros.



De cara a los próximos cinco años, tiempo en el que el Perú además celebrará el Bicentenario de su Independencia, el Gran Teatro Nacional espera ser "un instrumento importante en la programación artística", pero también "una institución preparada para asumir los retos del sector artístico desde las artes escénicas".



Entre ellos, haber logrado "una conexión internacional fructífera, óptima y funcional para lograr la circulación de los espectáculos nacionales en el extranjero" y "ser un puente con las artes internacionales, a fin de que puedan estar presentes en Lima".