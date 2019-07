OMS presenta informes sobre publicidad de alimentos inapropiados para bebés

En el primer informe, "Comida comercializada para bebés y niños", se analiza la información de más de 7.000 productos de alimentación para bebés y niños comercializados entre noviembre de 2017 y enero de 2018 en 516 tiendas de cuatro ciudades: Viena (Austria), Sofía (Bulgaria), Budapest (Hungría), y Haifa (Israel).



"La buena nutrición en la infancia es la base para garantizar un buen crecimiento y desarrollo en los niños, y para mejorar su salud a lo largo de su vida" explicó la directora de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Zsuzsanna Jakab.



Según este estudio de la OMS, casi un tercio de los productos para bebés menores de seis meses tienen entre sus ingredientes el azúcar, el zumo de frutas concentrado y otros agentes edulcorantes, que no deberían ser añadidos en este tipo de comidas.



Además, en tres de estas ciudades, más del 30 % de las calorías de la mitad de los productos analizados provenían de los azúcares.



El segundo informe, "Acabar con la publicidad comercial inapropiada sobre alimentos complementarios para bebés y niños entre 6 y 36 meses en Europa", va dirigido al desarrollo de soluciones para ayudar a los Estados miembros a acabar con la publicidad inapropiada.



A través de este informe, la OMS ha desarrollado un borrador de un modelo de perfil de nutrientes para niños de entre 6 y 36 meses para guiar las decisiones sobre qué productos publicitados son inapropiados para estas edades.



"Tenemos un modelo que está basado en la ciencia, que supone un reto, (...) pero si hay un esfuerzo, las cosas mejorarán dramáticamente y lo decimos de forma positiva" añadió el responsable de Oficina Regional para Europa de la OMS para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles, Joao Breda.



Una de las principales recomendaciones incluidas en este modelo es que los niños deberían tomar el pecho durante los seis primeros meses de vida.



Entre otras recomendaciones que se ofrecen en este modelo se encuentran:



- Las bebidas y zumos de frutas, golosinas y tentempiés dulces no deberían ser publicitados como apropiados para bebés y niños



- Limitar el contenido total de azúcar a menos del 15 % de la energía en los tentempiés.



- Prohibir los azúcares añadidos, incluidos los zumos de fruta concentrados en todas las comidas para bebés



- El total de las grasas no debería superar los 4,5 gramos cada 100 calorías de producto, excepto en ciertos alimentos con alto contenido en proteínas



- Solicitar una mínima cantidad de pescado, aves de corral, carne u otra fuente tradicional de proteínas en aquellos productos que se denominen como fuente de proteínas en sus envases.



Este borrador de un modelo de perfil de nutrientes para bebés y niños se ha desarrollado siguiendo los pasos recomendados por la OMS.