Mañana se realizará el Pink & Blue Zumba Fest

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



¿Qué es el PINK & BLUE ZUMBA FEST?

Es un movimiento global, creado por Zumba Fitness, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama, a través de eventos benéficos celebrado por instructores de Zumba autorizados. En Estados Unidos, Zumba Fitness está asociado con la Fundación Susan G. Komen a quienes donan los fondos recaudados en estas actividades. Nosotros en Panamá, por tercer año consecutivo. realizamos el evento a beneficio de FundaCáncer, a quienes donamos el 70% del monto recaudado en la venta de las entradas.

El objetivo con esta actividad es reunir aproximadamente 300 participantes, de todas las edades, en un evento que va dirigido a toda la familia y lo más hermoso es que será con un fin solidario.

Este año cuentan con la participación de más de 15 instructores en tarima, quienes los pondrán a bailar a los mejores ritmos en nuestros tres bloques temáticos: Caribbean & Urban Rythms, Salsa & Merengue Mash UP y Carnival Around the World Abdiel Abdull Forbes, con su gran carisma, será el maestro de ceremonia del evento.

Tendrán un concurso, patrocinado por Skechers, con premios para los outfits más creativos: individual (masculino, femenino e infantil) y grupal.

YP Events Panamá interesados en ofrecer hábitos de salud física para la ciudadanía en general y preocupados por el estrago que está causando el cáncer en nuestra país y en el mundo, trabajamos en motivar a la población a involucrase en actividades físicas como práctica beneficiosa para reducir el riesgo de padecer esta enfermedad.

Aprovechando que en el mes de octubre se realiza a nivel mundial la campaña rosada para crear conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama y próstata, organizan el tercer Pink & Blue Zumba Fest