Lactancia materna es vital para el desarrollo integral de los individuos

EFE

online@laestrella.com.pa



La lactancia materna resulta vital para el desarrollo integral de los individuos al influir en la programación metabólica y otras funciones importantes del organismo, afirmó la doctora Claudia Ivonne Ramírez Silva, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).



En su intervención en la Jornada Universitaria de Lactancia Materna realizada en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) explicó que la alimentación de los niños menores de dos años puede modificar la expresión génica, determinar la capacidad funcional, la competencia metabólica y las respuestas al medioambiente.



Además, aseveró que, según estudios recientes, la nutrición con leche materna en la etapa posnatal juega un papel muy importante, ya que este alimento posee un factor de protección contra enfermedades crónico-degenerativas.



Asimismo, refirió que algunas investigaciones internacionales muestran "la relación de la lactancia materna con padecimientos como el sobrepeso, obesidad, asma, diabetes mellitus, alergias, hipertensión e hipercolesterolemia, tanto en edades tempranas como a largo plazo".



No obstante, aunque está comprobada la importancia de esta práctica hasta los seis meses de edad del bebé, la mayoría de las mujeres no la practican debido al desconocimiento o a barreras sociales.



Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial solo un 40 % de los lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva.



A juicio de la especialista, esta resulta el alimento natural por excelencia, ya que ayuda a tener un adecuado funcionamiento y programación del organismo, además de a tener una apropiada respuesta metabólica y nutricional.



Pese a ello, existen muchas barreras que impiden una cultura en relación con esta actividad.



Una de ellas es el trabajo fuera de casa, resultado del incremento de la participación de las mujeres en el ámbito laboral.



Muchas veces, debido a esto, la mujer no cuenta con las condiciones necesarias para amamantar.



Por ello, la OMS y otros organismos promueven planes como la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que buscan proteger, promover y apoyar la provisión de estos grupos, pensando en que la nutrición es un componente fundamental y universalmente reconocido.



La investigadora destacó la necesidad de promover las condiciones mínimas para cumplir con estos objetivos.



Para ello, vio necesaria la formación de redes de apoyo, el respeto de las licencias de maternidad remunerada, los arreglos de trabajo de tiempo parcial y la instalación de guarderías y espacios para extraer y almacenar la leche materna en el lugar de trabajo