OPS insta a vacunarse contra la sarampión

Redacción La Estrella de Panamá

periodistas@laestrella.com.pa



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) insta a aumentar de inmediato la vacunación contra la sarampión, tras restablecerse la transmisión endémica del virus en Venezuela, señaló la organización en un comunicado. ‘Si bien 34 Estados miembros de la OPS siguen libres de sarampión, es necesario aumentar rápidamente la cobertura de vacunación para frenar una mayor propagación del sarampión en la región, acotó la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, según el comunicado.

‘Es vital que continuemos vacunando para llegar a más del 95% de nuestros niños en todas partes. También debemos fortalecer la vigilancia epidemiológica nacional y establecer equipos de respuesta rápida para prevenir nuevos casos y detener los brotes. Si bien, estas medidas fueron acordadas por los ministros de salud en 2017 para mantener la eliminación. Estos compromisos deben ser renovados', afirmó Etienne.

La circulación del sarampión en otras regiones del mundo ha representado siempre una amenaza para sostener la eliminación del virus en las Américas, ante la posibilidad de que casos importados reintroduzcan el virus entre personas no vacunadas. En 2017, se reportaron 149.142 casos a nivel mundial, de los cuales el 0,6% (895) fueron de las Américas.

Venezuela notificó los primeros casos de sarampión del brote actual en julio de 2017, un genotipo originalmente reportado en Asia y más tarde en Europa. En 2018, hasta el 20 de agosto, el país reportó 3.545 casos confirmados, incluidas 62 defunciones. Otros diez países de la región reportaron un total de 1.459 casos confirmados y seis muertes, acotó la directora.

La OPS y sus asociados han estado trabajando con Venezuela para aumentar la cobertura de vacunación, fortalecer la vigilancia epidemiológica e interrumpir la transmisión.

ELIMINAR EL SARAMPIÓN EN LAS AMÉRICAS

En 2016, la región de las Américas se convirtió en la primera del mundo en obtener la certificación de eliminación del sarampión, tras años de esfuerzos por vacunar a los niños contra una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar graves problemas de salud e incluso la muerte. La gran mayoría de los países de la región informaron sus últimos casos endémicos hace más de 18 años. Sin embargo, el hecho de que una enfermedad haya sido eliminada no significa que ya no exista. Simplemente significa que no circula en un área específica.