Inmunizar a adultos y terminar con mitos, los grandes retos de la vacunación

La vacunación en el mundo ha logrado grandes avances, pero aún tiene importantes retos como la inmunización en los adultos y terminar con los mitos acerca de las vacunas, dijo a Efe el doctor Javier Castro Baldovinos.



"Desafortunadamente cada vez vemos más gente que se niega a vacunarse y eso no solo aumenta el riesgo de complicaciones por infecciones sino que incrementa la posibilidad de una pandemia", expresó el médico pediatra en conferencia en Ciudad de México.



Señaló que aunque la vacunación ha logrado "erradicar y controlar enfermedades" en muchos países, aun se enfrentan "con miedos" de la población respecto a diversos efectos secundarios que presentan.



"A la gente le falta información. No hay una sola vacuna que tenga 100 % la certeza de que no tendrá reacciones colaterales", apuntó el especialista.



Castro Baldovinos aceptó, sin embargo, que en algunas ocasiones, la baja cobertura en cuanto a la disponibilidad de las vacunas es un factor que evita que la gente complete sus esquemas de vacunación.



"Muchas veces no existe disponibilidad de las vacunas y, en ocasiones, aunque las haya la gente no acepta aplicárselas. Aunado a ello los gobiernos no implementan programas de vacunación eficientes, lo que incide en que la gente no se vacune", aseveró.



El especialista dijo que, en algunos casos, para que las vacunas tengan el efecto protector de manera efectiva es necesario ponerse los refuerzos, lo que en países como México, en promedio, solo ocurre en 60% de los casos.



"Es muy importante completar los esquemas para que estemos completamente protegidos contra enfermedades como triple viral, varicela, hepatitis B, papiloma, entre otras", señaló.



El peligro, dijo Castro Baldovinos, es que cuando las personas optan por no vacunarse o no se aplican los refuerzos, hay más probabilidades de que existan personas enfermas y se transmita la enfermedad en la familia, comunidad o país y con ello se eleva la posibilidad de brotes.



Otro de los desafíos a tomar en cuenta es que la población no tiene la cultura de completar sus esquemas de vacunación, expresó Ángel Rodríguez Weber, pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Pediatría.



"Los esquemas de vacunación son importantes en todas las etapas de la vida, no basta con aplicarlas en la niñez, es indispensable aplicarlas en la adolescencia y en la edad adulta para lograr una protección integral frente a enfermedades prevenibles", expresó.



Con el fin de hacer conciencia en la población, la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) en conjunto con instituciones públicas y productores de vacunas presentaron en México la Alianza por la Vacunación.



"Es un esfuerzo conjunto entre asociaciones médicas, industria farmacéutica y autoridades para promover y reforzar la inmunización en México", dijo el doctor Rodrigo Romero, presidente de la AMV.



La idea es fomentar la cultura de la vacunación ya que "en países como México no se tiene y la población todavía sigue temiendo a efectos adversos tras la vacunación y por eso no funcionan muchas campañas al respecto", señaló Romero.



El objetivo a corto plazo es fomentar la vacunación, además de aumentar las coberturas, resolver dudas y mitos, además de enfrentar a los grupos anti vacunas.



"Queremos que la gente haga conciencia de que si no se vacuna o no vacuna a sus hijos corre el riesgo de presentar complicaciones derivadas de infecciones que pueden, incluso, terminar en la muerte", explicó Castro Baldovinos.



La campaña, que comenzará de manera intensiva su promoción la próxima semana, creará una plataforma digital de información, además de un sistema de resolución de dudas en internet, y diversas actividades como cursos, foros y otros recursos.