Fibromialgia: un mal invisible e invalidante

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones médicas internacionales definen la fibromialgia (FM) como una patología de reumatismo no articular, que se caracteriza por un cuadro de dolor músculo-esquelético crónico y generalizado de origen desconocido, donde no existen otras patologías o alteraciones que lo expliquen.

De acuerdo con el doctor Christopher Aakre, de la clínica de fibromialgia y cansancio crónico de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, las personas con esta afección padecen molestias en los músculos sin que haya una lesión muscular oculta y normalmente sienten el dolor de forma más intensa que otros.

‘Los investigadores creen que este mal generalizado y amplificado ocurre porque la fibromialgia afecta la forma en la que el cerebro procesa las señales de dolor', describe Aakre para La Estrella de Panamá .

En una visita a Panamá, el reumatólogo Luis Brenes explicó que se trata de una condición muy prevalente en las mujeres. ‘El 90% de las pacientes presentan cuadros de fibromialgia desde los 40 años de edad, pero puede aparecer a cualquier edad y en ambos sexos', sostiene el médico costarricense.

Agrega que esto genera un círculo vicioso negativo que paulatinamente afecta todas las áreas de desempeño de la persona, incluyendo lo laboral, lo social y familiar.

Para la OMS, la fibromialgia constituye un problema sanitario, ya que afecta la calidad de vida de los pacientes, principalmente las mujeres adultas. Sin embargo, no es exclusiva de las féminas, ya que el actor estadounidense Morgan Freeman declaró que padece la enfermedad tras un accidente de automóvil que sufrió en 2008.

En Panamá se desconoce la cantidad exacta de personas con esta condición, pero existe la Asociación de Fibromialgia (Asofibro), que ofrece talleres a familiares y a médicos y estrategias de divulgación y concienciación en colegios, clínicas, universidades y áreas laborales ‘para que las personas conozcan qué es la enfermedad y no se juzgue a un paciente porque presenta un dolor crónico de forma generalizada', expresa Lorena Espinosa de Marín, de Asofibro Panamá.

Debido a la incomprensión de la sociedad y a la falta de actuación de las autoridades sanitarias, todos los años organizaciones al respecto se unen para promover, sensibilizar y visibilizar la enfermedad y la grave realidad sociosanitaria de los pacientes.

Se puede confundir con otras dolencias

Actualmente, la medicina moderna no ofrece un tratamiento efectivo y afirma que la causa es desconocida, y se suele confundir con otras enfermedades de origen reumático.

‘No existe ningún análisis que, por sí solo, diagnostique la fibromialgia. A diferencia de lo que ocurría antes, esta dolencia ya no se excluye en los centros de atención; es decir, los médicos están conscientes de que se trata de una enfermedad que puede coexistir con otros trastornos de dolor crónico como la artritis', relata Aakre, especialista en fibromialgia.

El dolor de la fibromialgia no es igual en todos los que padecen el trastorno. ‘En algunas personas, la piel puede ser extremadamente sensible a cualquier presión suave; en otras, las articulaciones de los dedos pueden ser muy sensibles, aunque no se pongan rojas ni se hinchen y, por último, están quienes tienen mucha sensibilidad en los músculos de la espalda dorsal y del cuello', comenta el médico de Mayo Clinic.

Debido a que la fibromialgia tiende a amplificar el dolor generado por otras afecciones, los pacientes con lupus o con artritis reumatoide posiblemente sienten mucho más dolor en las articulaciones de lo que se esperaría según las medidas de inflamación objetivas.

Se trata de patología que no respeta raza, religión, edad o condición social. Prueba de ello es la cantante estadunidense Lady Gaga, de 33 años, quien durante la presentación de su documental Gaga: Five Foot Two , dio a conocer en 2017 que padece esta enfermedad. ‘La enfermedad que sufro y de la que hablo en mi documental es fibromialgia', dijo en Twitter en aquel tiempo. ‘Deseo ayudar a concienciar sobre esta enfermedad y conectar con la gente que la sufre', admitía.

Otras celebridades como María Antonieta de las Nieves, la actriz que por años diera vida a ‘La Chilindrina' en los programas de El Chavo del 8, confesó años atrás que sufre este mal. También la actriz mexicana Adriana Lavat, quien estuvo nueve meses postrada en una cama a consecuencia de la enfermedad.

‘Decidí hacer play porque esto es algo que me está pasando de verdad y lo quiero compartir', confesó en 2018 la exesposa del exfutbolista mexicano Rafael Márquez, según una publicación de la revista People en Español .

Alerta con los síntomas para un buen diagnóstico

Sentir dolor desproporcionado al grado de daño tisular es uno de los distintivos de la fibromialgia, aunque produce otros síntomas como cansancio, dolores de cabeza crónicos, síndrome del colon irritable, cistitis intersticial, sueño no reparador y alteración en la capacidad de concentrarse, de prestar atención y de enfocarse mentalmente.

EN EL MUNDO Aproximadamente el 6.3% de la población mundial padece fibromialgia siendo más frecuente en las mujeres, con un 75 a 90%, según establece la Asociación Mundial de Fibromialgia (FM). La FM está reconocida como una enfermedad de reumatismo no articular por la OMS desde 1992 y está clasificada internacionalmente con el código M79.7 de las enfermedades (CIE-10). EL 70% de los pacientes atendidos por fibromialgia en centros de atención primaria aseguró tener grandes dificultades para rendir en el trabajo, asegura un estudio publicado por el BMC Health Services Research. EL 23% respondió que se encontraban en situación de invalidez permanente, destaca el estudio Health Services Research sobre impacto en el trabajo, la familia y el entorno social. EL 44% de los encuestados dijo que dependía bastante o casi en su totalidad de algún familiar para realizar las tareas domésticas.

Según Aakre, antes, para diagnosticar la fibromialgia, los médicos presionaban firmemente sobre 18 puntos específicos del cuerpo para ver cuántos de ellos eran dolorosos en esa persona. ‘El diagnóstico requerido es que haya dos o más puntos dolorosos como lesiones, neuropatía, artritis y trastornos del tejido conectivo', sostiene el galeno.

Aconseja realizar un análisis exhaustivo para evaluar todas las afecciones escondidas, porque esa información sirve como guía para formular un plan de tratamiento eficaz.

Aunque el diagnóstico es difícil, éste se hace en base a los síntomas. Por ejemplo, cansancio, sueño no reparador y alteración cognitiva, normalmente después de que la persona ha sentido dolor en todo el cuerpo durante más de tres meses.

¿Qué quiere decir generalizado? Significa que el malestar está presente en ambos lados del cuerpo, tanto por encima como por debajo de la cintura.

¿Cómo tratarla?

El doctor Brenes explica que el principal tratamiento para esta condición es responsabilidad total del paciente. ‘La persona tiene que hacer cambios en su estilo de vida, ya que esos cambios influyen en el pronóstico y evolución de la enfermedad. La actividad física regulada es el primer tratamiento para la fibromialgia, con ella el cuerpo mejora la tolerancia al dolor, ya que libera endorfinas que ayudan a mejorar la parte anímica de la persona, además de aprender a manejar el estrés', detalla. Otro requerimiento es siempre llevar una dieta balanceada con los nutrientes necesarios.

El galeno también sugiere tratar esta enfermedad, usando medicamentos neuromoduladores, sin embargo, menciona que el tratamiento es muy complejo, ya que es una dolencia que no se resuelve con analgésicos o antiinflamatorios, puesto que no existe una inflamación como tal; además, el efecto aliviador que produciría es limitado.

Las terapias complementarias han ayudado a algunas personas con los síntomas de la fibromialgia. Sin embargo, investigadores necesitan hacer más estudios para mostrar cuáles son efectivas. Estas terapias incluyen: masajes terapéuticos, terapias del movimiento, quiropráctica y acupuntura.

Es primordial acudir a un especialista con experiencia. Reconocer pronto la fibromialgia reduce la necesidad de hacer más análisis diagnósticos para explicar ese dolor crónico y generalizado. Una vez identificada, las estrategias para controlar el dolor permiten mantener a raya los síntomas, aconsejan los médicos.