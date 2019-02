Especialistas apuestan a cirugía robótica para optimizar la salud en México

Esta innovación médica es una realidad que "llegó para quedarse y está demostrando a pasos firmes y con hechos que es factible hacerla en México", dijo a Efe el doctor Roberto González, profesor titular del curso de Cirugía Robótica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Entre los beneficios que tiene la técnica robótica, el académico resaltó que facilita la cirugía y potencializa las habilidades del cirujano con la visión en tercera dimensión, el control de "zoom", mayor estabilidad de la óptica, mejor movilidad y precisión de los instrumentos y facilidad en la enseñanza.



Su colega Luis Gallardo Valencia, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica (AMCIR), coincidió con los beneficios y destacó que "la robótica está remitiendo la popularización de la mínima invasión para que pueda llegar a todos los cirujanos y ofrecerla a todos los pacientes".



Puso el ejemplo de un hombre que tenga cáncer de próstata y dijo que difícilmente va a aceptar operarse por cirugía tradicional.



"Va a buscar la de mínima invasión y preferentemente la que ofrece los mejores resultados es la robótica", explicó a Efe el experto.



Esta herramienta médica ya ha llegado a cinco hospitales públicos de México, entre ellos el Centro Médico Nacional "20 de noviembre" en la capital mexicana, que ahora tienen dos robots, y está por llegar a más ciudades en el interior del país.



Las áreas más comunes en las que actualmente se opera con técnica robótica son en cirugía general, ginecología y urología, pero hay otras áreas de oportunidad que demandan esta técnica como la oncología, para el tratamiento del cáncer, otorrinolaringología y pediatría.



Para Gallardo, la popularización de la cirugía robótica "cambió el paradigma para los médicos cirujanos porque ahora además ya no es una cirugía de élite", y su capacitación no es compleja, requiere principalmente que el cirujano tenga habilidades y experiencia general en cirugía laparoscópica o de mínima invasión.



Ambos especialistas coincidieron en que la creciente incorporación de esta tecnología había generado resistencia por parte de los cirujanos ya que significaba, según González, "volver a entrenarse en cirugía y regresar a los laboratorios".



Pero las nuevas generaciones de médicos están "empujando mucho a la innovación", son entusiastas de la vanguardia y la capacitación en el área para operar como se hace en países de primer mundo.



Pese a los retos, México ya dio un paso importante sobre la cirugía robótica: actualmente hay 176 médicos cirujanos mexicanos certificados en el área, del año 2012 al 2018 se habían hecho 4,729 cirugías y desde el año 2017 existe la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica.



Lo que sigue en la incorporación de esta técnica al sistema de salud, consideró González, es que las autoridades mexicanas empiecen a creer en este tipo de tecnologías y las aseguradoras se den cuenta de que es más económico y que es mejor para la salud del paciente.



"Si al paciente le duele menos, se recupera más rápido y tiene una cirugía más precisa, segura, exacta y fina pues yo creo que no hay vuelta de hoja, es lo que todo mundo está buscando", añadió.



Gallardo, por su parte, concluyó en que la llegada de nuevas herramientas tecnológicas al principio suele ser costosa, pero después los precios comienzan a disminuir con el desarrollo de los robots y surgimiento de nuevas marcas que compiten en el mercado.



De esta manera, el especialista estima que "seguramente en los próximos cinco años vamos a ver robots en las principales hospitales del sector público del país y en todas las instituciones privadas de alto nivel".