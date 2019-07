Electroforesis de hemoglobina, para prevenir la anemia falciforme

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Ilda de Soriano, paciente de anemia falciforme y escritora, invitó a la población a realizarse el examen electroforesis de hemoglobina, para saber si su hemoglobina es portador o es normal. Desde el 2007 aplicó los consejos y hábitos saludables que le sugerían los hematólogos y anestesiólogos del Centro Hemato Oncológico Panamá (CHOP), para prevenir crisis y reducir su impacto en su vida diaria. Hoy trabaja de administración de empresas y se dedica a promover su libro “Vidas de Cristal”, para la prevención y detección de la anemia falciforme.

La anemia falciforme es una enfermedad hereditaria que afecta la estructura de los glóbulos rojos provocando obstrucción en la micro circulación. Los glóbulos rojos de los falcémicos, que están en la sangre, se vuelven en forma de hoz o como de un guineo, quedando un poco pegajosos, y al circular por los vasos sanguíneos bloquean la circulación ocasionando crisis de dolor, que sin tratamientos de estabilización y citas de control se convierten en dolores mayores, explicó Soriano.

Hace tres décadas no era obligatorio realizarse el examen para contraer matrimonio civil, por lo cual sus padres a los nueve meses de nacida en una crisis de dolor fueron notificados que su hija padecía de anemia falciforme y talasemia.

Soriano comentó que ahora en Panamá es obligatorio el examen de tamizaje neonatal, y que también antes de casarse el de electroforesis de hemoglobina. Este último le da la oportunidad a los padres saber si su hijo porta un 25% la hemoglobina SS (la enfermedad), 50% AS (portador), 25% AA normal.

Antes de llegar a CHOP, Soriano atendía su enfermedad en la Caja de Seguro Social, pero una vez en el Centro solo debió seguir las siguientes indicaciones: tomar los medicamentos recetados, hidratarse mucho cada día, mantener un balance y descanso, no estar expuesta a cambios de temperatura de manera súbita, no tomar licor ni fumar, mantener sus vacunas al día, acudir siempre a sus citas de control con su hematólogo, y no excederse en ejercicios, para llevar una vida placentera sin crisis.