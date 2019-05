¿Dieta o Moda?Lo que tienes que saber antes de iniciar un nuevo estilo de vida 

Verónica Castillero

Adoptar nuevos hábitos alimenticios acompañado de actividad física se ha convertido en la meta de las nuevas generaciones, pero con esta nueva tendencia, nacen también el incremento de nuevas dietas, retos de pérdida de peso en poco tiempo y productos que aprovechan esta iniciativa para prometer grandes cambios en el organismo sin esfuerzo físico.

Ante esta incierta la nutricionista Linzee De León, nos explica que el primer paso para adoptar un estilo de vida saludable que inicie con la alimentación, es recurrir a su médico de cabecera o nutricionistas que sean idóneos, el cual le solicitara pruebas de laboratorio para evaluar los valores que sean necesarios y descartar cualquier enfermedad o padecimiento que podrían estar afectando su condición física.

Es importante evitar iniciar sin ayuda de un profesional, aunque parezca obvio es un paso que suelen saltarse las personas, produciendo grandes frustraciones, daños psicológicos y físicos.

Cuidado con los retos y dietas de moda

Como profesional nunca recomendamos iniciar dietas que requieran cambios tan drásticos en sus organismos, explica De León



Los suplementos o licuados no deben reemplazar las tres principales comidas, esto debe ingerirse como complemento.



En el mercado existen diversos productos que consisten en suplantar las comidas por suplementos, batidos o licuados, esto no es recomendado, ya que podrían causar alguna deficiencia nutricional.



Píldoras para bajar de peso

Como nutricionista no recomiendo ingerir pastillas para bajar de peso ya que atentan contra la salud del paciente por los efectos rebote que tienen este tipo de prácticas en el organismo, a su vez es importante recordar que los signos o síntomas de alerta no se presentan a los primeros días de ingerir estos productos, los daños suelen ser notorios a un periodo alejado de la fecha de inicio de estas dietas, afirma Linzee.



Estar informados y consultar con especialistas para tener un balance en la alimentación. Es importante consumir todos los nutrientes necesarios para el cuerpo y cuidar las deficiencias que puedan generar cualquier estilo de vida saludable que se quiera empezar.