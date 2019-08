Lo que debes saber sobre los métodos anticonceptivos

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



La ginecóloga Carla Donado detalló a La Estrella de Panamá que la efectividad de los métodos anticonceptivos depende del uso correcto de la mujer y enfatizó que las pastillas, inyecciones, dispositivos intrauterinos u otros métodos hormonales no previenen de enfermedades de transmisión sexual, es por ellos que recomendó el condón si no se tiene una pareja estable.

¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados en Panamá?

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva elaborado por el Instituto Conmemorativo Gorgas en nuestro país un 42% de las mujeres en edad reproductiva utiliza algún método anticonceptivo, de los cuales los más frecuentes son los anticonceptivos hormonales inyectables, seguidos por la esterilización quirúrgica femenina y en tercer lugar las pastillas anticonceptivas.

¿Cuál es el método anticonceptivo más efectivo?

La eficacia de un método anticonceptivo es muy dependiente del uso correcto dado por la usuaria. Si las pastillas se utilizan perfectamente la tasa de embarazo es inferior al 1%, pero con el uso real dado por las pacientes con este método se reportan tasas de embarazo hasta de un 8%.

El método con una tasa de embarazo más baja es el implante subdérmico de etonorgestrel que se coloca en la cara interna del brazo y tiene una duración de tres años, con un porcentaje de embarazos del 0.05% seguido por la esterilización quirúrgica femenina ("ligadura de trompas") o masculina (vasectomía) con tasas de embarazo del 0.5%.

¿Qué efectos secundarios produce el uso de los distintos métodos anticonceptivos?

Los métodos que suelen dar algún tipo de efecto secundario son los que llevan hormonas. De los métodos hormonales hay de dos tipos, los que combinan estrógenos y progesterona y los que sólo llevan progesterona.

Los anticonceptivos combinados se comercializan como pastillas, inyección mensual, parche o anillo vaginal. Los efectos secundarios suelen ser sensibilidad en las mamas, dolor de cabeza, náusea o hinchazón. Los métodos que sólo llevan progesterona se presentan en formato de pastillas (muy popular como método durante la lactancia), el implante subdérmico, la inyección trimestral o el dispositivo intrauterino (DIU) de levonorgestrel. En todos estos métodos, exceptuando el DIU, se puede presentar un patrón de sangrado entre reglas que puede ser causa de abandono. En la gran mayoría de las usuarias del DIU de levonorgestrel se produce una ausencia casi total de sangrado mientras se tenga colocado, esto también puede ocurrirle a las pacientes que utilizan el resto de métodos que exclusivamente llevan progesterona.

¿El aumento de peso en la mujer al utilizar algunos métodos anticonceptivos es un mito o una realidad?

Es una pregunta bastante frecuente en la consulta, y la realidad es que ningún método anticonceptivo perse va a generar un aumento significativo del peso. Lo que ocurre con algunos métodos hormonales es que uno de sus componentes genera retención de líquidos (hinchazón) lo cual puede generar en un aumento del peso corporal, pero no es a causa de un incremento en la grasa corporal.

Si soy virgen y deseo tener sexo, ¿qué método anticonceptivo me recomienda usar?

El método anticonceptivo de elección al iniciar la vida sexual es el condón, porque en ese momento no es habitual mantener una pareja estable y el preservativo ayuda a prevenir embarazos no deseados y a la vez evita el contagio de enfermedades de transmisión sexual como por ejemplo el VIH-SIDA o la hepatits B y C.

¿Qué pasa si dejo de tomar pastillas anticonceptivas por un determinado número de días?

Las pastillas están diseñadas para inhibir el crecimiento del folículo que contiene un óvulo y consecuentemente evitar que ocurra la ovulación. Este es un proceso que se desarrolla naturalmente a lo largo del ciclo menstrual. Si existe el olvido de una o más píldoras es posible que el método falle y se tenga un embarazo no deseado. Las pastillas se deben tomar todos los días, aproximadamente a la misma hora y evitar olvidos de más de doce horas. Cuando ocurre un olvido lo mejor es consultar a su ginecólogo.

Si utilizo por mucho tiempo algún método anticonceptivo, ¿podría perjudicar la posibilidad de quedar embarazada en un futuro?

Ningún método anticonceptivo es una causa infertilidad, ni tiene relación el tiempo de uso. En el caso de los métodos como la ligadura o la vasectomía, se puede lograr el embarazo con la ayuda de las técnicas de reproducción asistida o la reversión quirúrgica.

Si yo utilizo un determinado método anticonceptivo, ¿mi pareja a debería utilizar condón?

El llamado doble método que es usar el condón asociado a otros métodos anticonceptivos es muy recomendable en personas que no tienen una pareja estable o en donde pueda haber promiscuidad dentro de la relación, porque las pastillas, inyecciones, dispositivos intrauterinos u otros métodos hormonales no previenen las enfermedades de transmisión sexual.

¿Cuáles son los principales avances que se han producido en los métodos anticonceptivos?

Desde que salió la primera píldora anticonceptiva hasta hoy, se han logrado importantes avances como el desarrollo de pastillas con bajas dosis de estrógenos que siguen siendo igualmente efectivas a la hora de prevenir embarazos no deseados, el desarrollo de nuevos tipos de progesterona que ayudan a mejorar el acné, exceso de vello, reducir el dolor en la endometriosis, o los sangrados abundantes y el surgimiento de dispositivos como el intrauterino y el subdérmico que le brindan a la paciente métodos altamente eficaces, de larga duración y la reversibilidad que les permite retirarlos para buscar un embarazo planificado.

Otro método que está muy de moda es el anillo vaginal, que se coloca durante tres semanas y luego se retira para completar 7 días de descanso. Este método destaca por producir menos efectos secundarios al reducir la dosis hormonal administrada ya que se absorbe a nivel vaginal y no oral.

Perfil

La doctora Carla Donado Stefani es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, especialista en ginecología y obstetricia en el Complejo Hospitalario de Jaén, Andalucía, España y subespecialista en Infertilidad con título obtenido en la Universidad de Sevilla y Clínicas Ginemed sede de Sevilla, Andalucía, España.

Donado labora actualmente en el Instituto de la Salud Femenina en Hospital Punta Pacífica y en el Hospital Susana Jones Cano de la Caja del Seguro Social.