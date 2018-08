El 50% de nacidos desde 2010 en Latinoamérica desarrollará diabetes

EFE

Uno de cada dos nacidos a partir de 2010 desarrollará diabetes a lo largo de su vida en México y la tendencia es igual en los países de Latinoamérica, dijo un representante de la Organización Panamericana de Salud (OPS).



"Es un problema regional. Hablamos de México, porque es el país más representativo, pero en todos los países de Latinoamérica las estadísticas son las mismas y, si no se toman medidas de prevención urgentes, esto seguirá siendo un problema de salud pública", señaló el experto a Efe el doctor Miguel Malo.



Esto dijo, es preocupante pues, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), las escuelas pueden ser un escenario idóneo para promover buenos hábitos alimentarios de la niñez "pero no lo son, incluso son promotores de alimentos ultraprocesados", lamentó Malo.



Como ejemplo explicó que pese a que en México hace cuatro años se prohibió la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra en escuelas, todavía 63 % de las bebidas que se ofrecen en los recintos educativos son azucaradas y un 51 % de los alimentos son ultraprocesados.



Estimó que en México 4 de cada 10 niños, es decir el 25 %, de los que egresan de la primaria sufren obesidad o diabetes.



Esto fue revelado tras un estudio realizado por El Poder del Consumidor presentado hoy, en el que se asegura que en 55 % de los centros escolares se publicitan bebidas azucaradas.



Malo señaló que, de acuerdo con un análisis realizado por la OPS, en América Latina entre 2000 y 2013 el mercado de alimentos aumentó 36 % y uno de los más amplios es México.



En conferencia de prensa, el doctor Juan Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dijo que pese a las regulaciones existentes "México ha fracasado para ofrecer entornos saludables a los niños".



Recordó que, actualmente, uno de cada tres niños mexicanos vive con obesidad y por ello "urge el diseño y aplicación de acciones para promover la alimentación saludable y la actividad física".



Aunado a ello, dijo que en el estudio se detectó que 62 % de los niños no desayunan en casa, lo cual puede estar relacionado con el significativo consumo de alimentos preparados y productos ultraprocesados durante la jornada escolar.



Aseguró que entre los factores que evitan que se creen entornos saludables para los pequeños están el desconocimiento sobre la regulación y la ausencia de un proceso de capacitación en las escuelas.



"Además de que no hay recursos para gastos básicos de mantenimiento a las escuelas y las tiendas escolares se convierten en pilar para el mantenimiento de los planteles".



Del mismo modo, Rivera Dommarco explicó que existen conflictos de interés para vigilar el cumplimiento de la regulación porque la industria de alimentos y bebidas proporciona recursos para el mantenimiento de las escuelas y realiza acuerdos con directivos y personal de venta.



A decir de Malo, la actividad física es otro de los pilares para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, sin embargo, debido a los altos niveles de inseguridad en Latinoamérica, cada vez los niños suelen activarse menos.



Según el Índice Internacional de Seguridad Interna y Policía de la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y el Instituto para la Economía y la Paz, Latinoamérica es la tercera región más insegura del mundo, superada únicamente por África subsahariana y Asia del Sur.



En México, por ejemplo, a diario, tres niños y bebés son asesinados en México, según datos del Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes.



"Eso es un factor determinante, es una generación que se ha vuelto sedentaria y la violencia que se vive en los países de la región ha provocado que no haya confianza para salir a las calles a jugar, a activarse", manifestó el funcionario de la OPS.



Finalmente, los especialistas dijeron que para cambiar el panorama, se requiere cumplir con la regulación de alimentos procesados, hacer un etiquetado frontal entendible y adoptar una "Política de alimentación en entornos escolares" con el fin de lograr ambientes saludables en las escuelas.