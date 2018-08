La ruta de café panameño se prepara para el turismo

José Hernández

Un grupo de pequeños empresarios de siete comunidades, en tres distritos chiricanos, unieron su visión para crear estrategias y promover destinos ecoturísticos bajo la denominada ‘Ruta del café' con productos estandarizados para la exportación.

Con financiamiento del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y asistencia técnica de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), emprendedores de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento encuadraron su estrategia dentro de los subproyectos ambientales municipales amigables con la biodiversidad.

Se trata de una iniciativa que impulsa MiAmbiente a través del Proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad.

La ruta beneficiará directamente a unas ciento diez (110) personas. De forma indirecta otras quinientas cincuenta (550). De los beneficiarios directos, el 62% son hombres y el 38% mujeres.

La estrategia se enfoca en la promoción del ecoturismo bajo el concepto de ‘ruta del café', que conecta las comunidades de Bajo y Alto Boquete, Palmira, Volcán, Cuesta de Piedra, Río Sereno y Santa Clara de los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento de la provincia de Chiriquí, pero desde un punto integral a partir de la conplementariedad de las áreas protegidas unidas al agroturismo de la zona.

La iniciativa se desarrollará en la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas del Parque Nacional Volcán Barú y del Parque Internacional La Amistad y contribuirá a la preservación de la cuenca hídrica 106 como técnicamente se identifica a la cuenca del Río Chico, que corre a lo largo de 69 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico panameño.

El creciente interés por el café panameño estimuló la iniciativa de los caficultores participantes, quienes se han inspirado en Nicaragua, Costa Rica, Colombia o México que han desarrollo un exitoso modelo turístico asociados a este rubro.

En el caso de los tres distritos chiricanos, la idea cala más porque que cuentan con una base natural y espontánea toda vez que ‘existen productores que, individualmente, han añadido a sus actividades rutinarias recorridos por sus áreas de producción con visitas turísticas diarias a sus fincas de hasta tres y cuatro personas que dejan un ingreso adicional que, como valor agregado, no se imaginaban que iban a poder tener', afirmó en su momento Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Turismo de Chiriquí.

La inversión total será mayor a los $60 mil sesenta. Un 75% será cubierto con fondos del Proyecto SPSCB de MiAmbiente, mientras que la Autoridad de Turismo aportará un 12.5% en asistencia técnica, consultoría y capacitación y los beneficiarios un 7.8% como aporte local.

El mayor porcentaje del financiamiento para este proyecto se provee a través de un convenio de donación suscrito entre Panamá y el Fondo Mundial del Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) y lo implementa el Banco Mundial a través de Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad como unidad ejecutora nacional.

La iniciativa cumple con las políticas de salvaguardas del Banco Mundial. No requiere estudios de impacto ambiental ya que se desarrollan actividades de restauración de ecosistemas. No afecta hábitats naturales terrestres ni acuáticos, ni a la flora y fauna por las buenas prácticas, amigables con el ambiente. No afecta al bosque ya que las actividades son de producción orgánica certificada e impulsan la aplicación de métodos biológicos y orgánicos en el manejo de los cultivos y no se permite el uso de agroquímicos sintéticos.

La Ruta del Café, aunque se trató de organizar desde el 2016, se retomó en octubre de 2017 con reuniones exploratorias entre la Cámara de Turismo de Chiriquí, el Departamento de Gestión de Productos y Destinos Turísticos de la ATP y el Componente sobre Paisajes Productivos del Proyecto SPSCB.

Desde sus orígenes se ha concebido como una actividad que crea un producto regional con oportunidades de establecer una marca conjunta entre el turismo y los cafés gourmets, cafés especiales, pequeños cafetaleros y productores orgánicos con una diversificación económica dirigida a comunidades rurales, medianos y pequeños empresarios, así como el manejo ambiental de los recursos.

Los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento son tierras netamente productoras de hortalizas, legumbres, leche y flores, aunque, su rubro principal es el café. Sus suelos son de origen volcánico, fértiles, de buena profundidad y con alto contenido de materia orgánica. Predominan los pequeños productores latinos con parcelas de entre 1 y 2 hectáreas.

El convenio para desarrollar la ruta fue suscrito por el ministro Emilio Sempris y el presidente de la Fundación Centro de Competitividad de la Región Occidental - CeComRo, Felipe Ariel Rodríguez, en representación de más de 100 empresarios ecoturísticos chiricanos. En el de acto también estuvo presente el ministro de turismo, Gustavo Him, cuya entidad será fundamental en el diseño de las estrategias, atractivos rutas y capacitaciones en atención a los visitantes.

A la ceremonia también asistieron Jorge Tovar, Presidente Cámara de Turismo de Chiriquí, y los presidentes distritales de las cámaras de turismo de Renacimiento, Tierras Altas y Boquete.

MiAmbiente-ATP asegurarán la formulación de la estrategia incluyendo la definición de atractivos, establecimiento de circuitos y recorridos, capacitación para guías de sitio, cursos de atención al cliente, mercadeo, ventas y promoción a través de redes sociales y páginas digitales.