Panamá celebra su primer Día Mundial de las Aves Migratorias

Panamá, importante punto geográfico en la migración de aves, realizará por primera vez la Fiesta de las Aves Viajeras, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias, el único programa mundial de educación que celebra la migración de aves en el continente americano y su conservación.

‘Básicamente queremos resaltar la importancia, tanto para locales como para extranjeros, del fenómeno espectacular de la migración de las aves', dijo Guido Berguido, director de la asociación Adopta el Bosque, en conferencia de prensa sobre la actividad.

El lema de este año es ‘365 días para acciones de conservación para las aves'. La actividad coincide con la declaración internacional de 2018 como el Año de las Aves. Un gran llamado de atención sobre su importancia en nuestros ecosistemas.

‘Las aves tienen muchísimo valor ecológico, tienen un papel importante en procesos ecosistémicos, y también desde la perspectiva humana', apuntó el biólogo.

Además de su papel como controladoras de plagas y polinizadoras, las aves son la excusa perfecta para sacarnos de nuestro entorno y disfrutar de la naturaleza; deleitarnos con sus cantos y sus vivos colores. Tampoco hay que olvidar los beneficios que aporta el turismo de observación de aves y los beneficios que puede traer a Panamá, que cuenta con más de 1,010 especies de aves, de acuerdo con Berguido.

Es el primer año que se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias, aunque desde hace 25 años también conmemora el Día Internacion al de las Aves Migratorias.

Environment for the Americas se unió a la Convención para la Conservación de Especies Migratorias para crear una campaña mundial única sobre la conservación de las aves. ‘Es una oportunidad de celebrar las aves que migran entre Norteamérica y Panamá y promover la conciencia, atención y conocimiento de la gente sobre las aves migratorias, especialmente su conservación', dijo Susan Bonfield, directora ejecutiva de Environment for The Americas, organismo con sede en Colorado, Estados Unidos.

Bonfield vista nuestro país para impulsar la celebración de este día mundial en otros países del continente. ‘Intentamos habilitar otros eventos fuera de Estados Unidos; en México también se celebrará el Día Mundial de las Aves. Habrá eventos en más de veinte países en el hemisferio occidental, y en 17 islas del Caribe. Se llevarán a cabo más de 650 eventos', detalla.

Panamá, esencial para las aves migratorias Las aves migratorias viajan desde Norteamérica hacia Centro y Sudamérica en busca de temperaturas más cálidas. Como muchas de ellas requieren llegar a sitios muy alejados del continente, es importante que en el camino encuentren lugares donde puedan tener descanso y alimentación. Millones de aves playeras pasan todos los años por sitios muy específicos del continente para reabastecerse de energías; se quedan alrededor de una semana, comiendo hasta que logren tener un peso adecuado para poder continuar su viaje. En cuanto a las aves rapaces, Panamá es el cuello de botella de las rutas de estas aves que necesitan puentes de tierra para descansar. Tres de las principales rutas de migración de aves pasan a través de Panamá. Esto enriquece la cantidad de especies que pueden ser observadas en el país.

Para Edgar Araúz, director del Parque Municipal Summit, esta actividad es muy importante para hacer que los visitantes, de la ciudad y de todo el país, tomen conciencia de que hay que proteger tanto a las aves como a su hábitat, aunque ellas solo estén de paso. ‘Veámoslas como un recurso compartido, y para ello hay que establecer estrategias para apoyar su conservación.

‘Montreal', halcón peregrino ( Falco peregrinus tundrius ) que se ha convertido en la embajadora del parque Summit, es un vivo ejemplo de por qué es necesaria la concienciación.

El ave proveniente de Groenlandia fue herida con perdigones durante su vuelo migratorio hacia el sur. Por esta razón no pudo completar su travesía y desde hace dos años habita en el parque.

‘Tenemos un programa especial para estas aves, basado en la cetrería, técnica de entrenamiento de aves rapaces. El programa se llama Adiestramiento de Aves Rapaces para Educación Ambiental', explica Ilse Silva, jefa del Departamento de educación ambiental del Parque Summit.

Con este entrenamiento se le ofrece a las aves que han sido heridas una terapia para que se fortalezcan.

‘Hemos recibido otra s aves rapaces heridas. Esto les sirve de terapia, no las tenemos encerradas y ellas nos permiten educar, sobre todo a los niños, para que no las molesten, no las maltraten. En otros sitios a estos animales se les hubiera practicado la eutanasia', explica Araúz. ‘Estamos tratando de darles mejor calidad de vida', agrega.

Los halcones peregrinos son las aves más rápidas. Alcanzan hasta 400 kilómetros en vuelo de picada y en una sola jornada han registrado viajes desde la costa este de Estados Unidos hasta Bocas del Toro.

En la Fiesta de las Aves Viajeras, en el parque Summit habrá actividades variadas: talleres con los niños, caminatas guiadas, observación de aves, concursos de disfraces y dibujos. Se habilitará una ruta de metrobús a $0.25, que partirá de Albrook Mall. La entrada será gratis para los niños, $2.00 para adultos y $1.00 los jubilados.