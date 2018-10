Kirk puede convertirse en tormenta tropical y Leslie sigue en Atlántico

En su más reciente boletín, el NHC indica que la probabilidad de formación oscila entre el 80 % para las 48 horas y el 90 % para el pronóstico de los 5 días.



El NHC, con sede en Miami, indica que, según datos satelitales y observaciones de superficie con radar, se observa un área de baja presión centrada sobre el Mar Caribe noroccidental al noreste de Belice.



Se pronostica que las condiciones ambientales aumentarán más y se espera que se forme una depresión tropical o tormenta tropical sobre el Mar Caribe noroccidental o el Golfo de México sur el domingo o el lunes mientras el sistema avanza lentamente hacia el norte.



Y aunque no hay advertencias ni avisos a territorios poblados, el NHC indica que la península de Yucatán, el oeste de Cuba y la costa norte del Golfo de México deben monitorear el progreso de este sistema, que continuará provocando lluvias torrenciales, durante los próximos días.



Mientras tanto, la tormenta tropical Leslie se mantiene en medio del Atlántico, con vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (95 km/h), informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).



En su más reciente boletín, el NHC indica que Leslie no constituye una amenaza para territorios poblados, y se encuentra a 630 millas (1015 km) al noreste de Bermudas y se mueve hacia el este a 15 km/h.



No hay advertencias ni avisos a territorios poblados por parte del NHC por la tormenta, que está produciendo marejadas en zonas de la costa suroriental de Estados Unidos, Bermudas y Bahamas.



A finales de semana, las marejadas se acercarán a las costas de Nueva Inglaterra y a la costa atlántica de Canadá.