Irán ya almacena 60 y 70 kilos más del uranio permitido en el acuerdo nuclear

EFE





La República Islámica de Irán informó hoy de que ya ha superado entre 60 y 70 kilogramos el límite de la reserva de 300 kilogramos de uranio enriquecido establecido en el histórico acuerdo nuclear de 2015.



El portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí, dijo en una ceremonia en la planta nuclear de Fordow que "actualmente la cantidad del uranio enriquecido de Irán es de entre 360 y 370 kilogramos".



"Ahora producimos con una buena capacidad y esta cantidad aumenta con rapidez", agregó el portavoz, según la agencia oficial IRNA.



La AEAI anunció a principios de julio que había superado los 300 kilos de reservas de uranio permitidos en el pacto y que había empezado a enriquecer uranio al 4,5 %, cuando el límite estipulado es del 3,67 %.



Según el acuerdo de 2015, del que EEUU salió en 2018, Irán debe limitar su programa nuclear para no poder desarrollar a corto plazo una bomba atómica, a cambio de alivios económicos y comerciales, que ahora están en entredicho por las sanciones estadounidenses.



Debido a las sanciones y a la incapacidad del resto de firmantes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania) en contrarrestarlas, Teherán anunció en mayo pasado que dejaría de cumplir algunos de sus compromisos del acuerdo, como el límite de almacenamiento de uranio y también de agua pesada.



Respecto al agua pesada, cuyas reservas están limitadas por el acuerdo a 130 toneladas, Kamalvandí explicó que Irán no tiene almacenadas grandes cantidades pero que podrían superar ese umbral porque ya no se rigen por ese compromiso.



"Actualmente no exportamos solo agua pesada sino también otros productos como deuterios y oxígeno 18", lo que muestra que "Irán podría ser un exportador de productos de alta tecnología", añadió.



Las autoridades iraníes tienen previsto dejar de cumplir otros de sus compromisos nucleares el próximo septiembre, salvo que la otra parte garantice sus exportaciones petroleras y transacciones bancarias.



El jefe de la AEAI, Ali Akbar Salehí, no quiso detallar las medidas que se tomarán en septiembre, en la llamada tercera fase de reducción de compromisos nucleares, y adelantó que se consultará sobre este tema con el líder supremo, Ali Jameneí.