Científicos usarían el CO2 para aliviar contaminación del aire

EFE

online@laestrella.com.pa



Un grupo de científicos de distintos países, entre ellos, algunos investigadores chilenos, han encontrado la forma de utilizar el anhídrido carbónico (CO2), uno de los principales causantes de la contaminación atmosférica y el calentamiento global, como combustible.



El resultado del proceso es el metano, que puede ser utilizado como gas natural sintético, según uno de los investigadores, el doctor Francisco Gracia, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.



De ese modo, a su juicio, no sólo se podrá aliviar un problema que desde hace años amenaza nuestro planeta, sino que además se podrá aumentar la producción de combustible de origen "no fósil" y por ende no contaminante.



El hallazgo, publicado en la más reciente edición de la revista científica Applied Catalysis B: Environmental, tendría a juicio de sus responsables un enorme potencial descontaminante.



"Nuestro trabajo busca aprovechar el CO2 emitido hacia la atmósfera y con él producir metano, que puede ser reutilizado como gas natural sintético. Nuestros datos nos confirman que con este método podemos producir 5 veces más combustible que antes", subrayó el doctor Gracia en un texto facilitado a Efe.



El desarrollo científico del proyecto tomó a los investigadores cerca de un año, añadió el experto, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales de la mencionada facultad de la Universidad de Chile.



Para lograr el resultado deseado, se utilizaron sistemas de reacción del Laboratorio de Catálisis y Energía, y equipos de caracterización de materiales de la facultad, tales como un espectroscopio de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) y un microscopio electrónico de Transmisión de Alta Resolución (HR-TEM).



El paso siguiente, es consolidar esa información en el desarrollo de un sistema que permita llevar a la práctica el hallazgo científico, señaló Gracia, que además es subdirector del Núcleo Milenio Multimat y el encargado de busca alternativas de uso del CO2 en la Facultad.



Se trata, añadió, de desarrollar "un dispositivo compacto, similar a los convertidores catalíticos de vehículos a gasolina, que pueda instalarse en chimeneas de calderas o de centrales termoeléctricas para disminuir las emisiones de CO2, aprovechándolo como materia prima energética".



En la investigación participaron Manuel Romero-Sáez, del Grupo de Calidad, Metrología y Producción del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín (Colombia); Ana Belén Dongil, doctora del Instituto de Catálisis y Petróleo Química (España); Noelia Benito, doctora en Física, mención Materiales Avanzados y Nanotecnología del Departamento de Física, de la Universidad de Concepción.



También Néstor Escalona, doctor en Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Rodrigo Espinoza y Francisco Gracia, ambos del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales FCFM de la Universidad de Chile.