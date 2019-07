Aguas negras infectan la Laguna Superior en el mexicano Istmo de Tehuantepec

EFE





Alrededor de 35.000 hectáreas de la Laguna Superior del Istmo de Tehuantepec, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, se están contaminando con aguas negras que corren libremente por un drenaje de la ciudad de Juchitán y ha provocado la muerte de peces.



La Laguna Superior forma parte del sistema lagunario del Istmo en el Golfo de Tehuantepec y se conecta con el Océano Pacífico, pero las escasas lluvias han provocado el cierre de la barra con una duna arenosa que la mantiene aislada y condenada a la sequía y ahora a la creciente contaminación.



Irving Jiménez, trabajador restaurantero cuyo negocio luce vacío, pues se encuentra al pie de la playa que hoy despide nauseabundos olores y ahuyenta a la clientela, explicó este domingo a Efe que la entrada de las aguas negras se registró un par de días después de que se hicieran trabajos para desfogar en el drenaje.



"Han bajado las aguas negras que estaban estancadas en Juchitán porque a las autoridades municipales se les ocurrió la idea de abrir un desagüe natural y el agua negra que baja por la colonia Lorenza ha caído sobre nuestra laguna", relató.



Por ello Jiménez dijo que "es necesario que volteen a ver y nos apoyen para buscar una solución a nuestro problema porque la laguna va a morir".



Sin embargo, no fue la autoridad municipal, sino los vecinos de la Colonia Lorenza Santiago, habitada por unas de 2.000 personas, las que decidieron lanzar las aguas negras directamente al drenaje apenas hace unos cinco días como confirma el líder que encabezó la acción.



"Nosotros convocamos a una asamblea porque la gente ya no aguantaba, las aguas negras se salían del drenaje en las casas y decidimos abrir el drenaje y colocar un tubo de seis pulgadas para desfogar las aguas negras", contó a Efe Javier Sánchez Orozco, líder de la Colonia Lorenza Santiago.



El líder indígena, también conocido como "Calli", aseguró que otras personas que no estaban conectadas al drenaje, ahora también están arrojando sus desechos al mismo drenaje.



"Sabemos que hacemos daño a la laguna pero qué podemos hacer. Ya no podemos esperar. La población creció y la red de drenaje de la ciudad está colapsada", dijo.



Por su parte el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Juchitán, Rubén Darío Hernández, dijo que el sistema de drenaje de la ciudad ya tenía problemas y colapsó con el terremoto del 7 de Septiembre de 2017, que afectó al sur del país.



Contó que la única planta de tratamiento de aguas residuales del municipio está "obsoleta" y no trabaja desde hace más de seis años.



Y agregó que al menos siete municipios vierten sus aguas negras o crudas de manera directa al Río de "Los Perros" que también llega hasta la Laguna Superior.



"Actualmente estamos trabajando en un proyecto de atención integral para tratar de reparar la planta de tratamiento de aguas residuales y construir dos más para que los desechos que se arrojan al Río "Los perros" sean tratadas antes, pero eso llevará tiempo", reconoció.



Mientras tanto, los habitantes de la Agencia Municipal de Playa Vicente, que se convirtió en el vertedero de las aguas negras de Juchitán, piden a las autoridades municipales, estatales y federales que nos ayuden a resolver este problema".



"No hay producción, no hay ventas ni va a haber nada hasta que le den una solución a este problema, porque la laguna se va a morir, esperamos que volteen a observar lo que está pasando en nuestro pueblo", indicó Jiménez.