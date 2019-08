Comer para sanar

Esther M. Arjona

earjona@laestrella.com.pa



Marcos Moreno atiende a diario a una clientela muy selecta en su local Natural Spice, más que un restaurante de comida saludable, un espacio en el que se comparte una filosofía de bienestar para el cuerpo y una forma de sanar. Además de una variada oferta de platos ‘saludables', que no necesariamente responden a una corriente específica de alimentación, también ofrece mercaditos, conferencias, así como participación en programas de radio y televisipón.

‘Así como se me dio la oportunidad a mí, quiero que la gente se dé cuenta que hay algo mejor para su organismo', dice.

Y es que Moreno supo desde muy joven que nada se debía dar por hecho. A pesar de alimentarse bien, tomar mucha agua y dedicarse al ejercicio físico a diario, con veintitrés años de edad se enfrentó a un cuadro de insuficiencia renal crónica. ‘Para mi sorpresa mis riñones colapsaron. En el transcurso de año y medio, empecé a tener todos los síntomas de intoxicación y mi estado anímico bajó bastante', recuerda.

Las alternativas que ofrece la medicina moderna se reducen a dos: un transplante de riñón o tratamiento de hemodiálisis, por lo que sus planes a futuro no eran prometedores.

Mientras Marcos se sumía en una depresión, su madre le recomendó que probara con algunas terapias alternativas. No tenía nada que perder.

‘Mi mamá creció con el movimiento vegetariano en Panamá, y preocupada por mi estado me propuso acompañarme a visitar médicos chinos, naturistas, ayurveda, me dijo vamos a visitarlos a todos', cuenta.

La situación era tediosa para Marcos quien rechazaba la idea por los resultados que arrojaban las estadísticas: la mayoría de la gente que acude a estos métodos muere porque abandonan sus tratamientos médicos.

Pero el malestar que sentía el enfermo se tornaba insufrible, por lo que decidió someterse a lo que fuera.

‘Quería darle el último gusto a mi mamá, y a través del ayurveda empecé a consumir una dieta que bajara la toxicidad generada por la insuficiencia renal. Dejé de comer carne, empecé a comer más frutas y vegetales, comer la combinación correcta de alimentos y mi toxicidad bajó', asegura.

Marcos, al estar influenciado por la formación vegetariana de su madre, volvió a la disciplina de su alimentación ne un 75%, pero al ver tan buenos resultados decidió llevarla al 100%.

‘Los compañeros de hemodiálisis me preguntaban que por qué a mí nos e me manchaba la piel, por qué no me andaba durmiendo, simplemente era la alimentación', reconoce.

Esta rápida mejora en su condición le hizo querer conocer más sobre los fundamentos de una alimentación sana, pues las opciones para una dieta vegetariana o vegana, en la calle eran muy escasas en ese momento.

Limitado por las opciones chinas y la comida casera, el joven empezó a frecuentar un restaurante jamaicano con oferta vegana.

‘Servían arroz con coco, curry, plátano en tentación, era comida que me gustaba por lo que empecé a ir a diario', comenta. Tanto se involucró que le invitaron a participar de la religión rastafari y aprender cómo hacían ellos sus preparaciones. ‘era comida que me gustaba, cosas que podía prepararme yo mismo', relata.

En un convivio rastafari, Marcos tuvo la oportunidad de conocer al Dr. Aris Latham, nacido en Gatún y toda una personalidad en el crudiveganismo a nivel mundial.

‘Estamos hablando de comida gourmet, mientras que para mí comer crudo era tomar una zanahoria y morderla', dice.

De ensaladas y comidas muy simples Marcos aprendió a hacer hamburguesas, burritos, spaghetti, lasagna... pero también descubre el poder de los jugos.

‘Muchos médicos carecen de información del primer mundo. Estudios han certificado ya los beneficios de los jugos, también del ayuno. Otros han establecido que los embutidos y las carnes tienen altos niveles de toxicidad', destaca.

Para Moreno, ‘detrás de los alimentos hay sanación, curarse a través de elementos sencillos de la tierra de l ayuno dar la oportunidad a que el cuerpo se regenere'. Y no se trata de una superstición sin fundamentos, más bien de tomar conciencia de qué es lo que el cuerpo necesita.

‘Tienes que saber qué elementos le hacen falta a tu organismo y consumir los alimentos que te los pueden ofrecer, qué aminoacidos necesitas, para ello hay que estudiar, leer mucho', reconoce.

Actualmente Marcos tiene 10 años de haber recibido un transplante de riñón y cuando asiste a su citas de control, lo reconocen como ‘el paciente que nunca se enferma'.

Marco empezó su carrera ligada a la alimentación saludable con cursos gratuitos. Los ofrecía a sus compañeros de tratamiento. Más adelante, tuvo la oportuidad, con unos socios de montar un restaurante crudivegano en el Casco Viejo.

Luego, de manera completamente independiente,arranca con su propuesta de Natural Spice, hace 4 años.

Moreno atiende a personas ue quieren cuidar su peso, que quieren llevar un proceso de desintoxicación y también aquellos que tienen problemas severos o crónicos de salud.

En cualquiera de esos casos, ‘Tienes que apegarte, creer en ti y creer que estos alimentos te van a curar. Cree en ti y los alimentos harán su trabajo', afirma.

Marcos cuenta con las certificaciones de Sunfirefood, movimiento del Dr. Latham y aclara que él no es médico ni nutricionista y no impulsa a nadie a abandonar sus tratamientos médicos. ‘Simplemente tuve una enfermedad y esto me ayudó un montón a sobrellevarla', sostiene.

Para el emprendedor gastronómico, Natural Spice es ‘gastronomía basada en sanación', recetas con influencias del naturismo, comida ayurveda, cruda (raw) , vegetariana y vegana, con sazón panameña.

‘Quiero que la gente pruebe el arroz de mi tía, los nachos que no podía comer, el espaguetti que había dejado de preparar', asegura.

Natural Spice ofrece además de una carta variada, comidas del día, servicio a domicilio, servicio de banquetes, dulces de cumpleaños, paquetes de comidas, sábados temáticos, venta de quesos veganos a base de coco y almendra y a base de pepita de marañón y albahaca, así como carnes vegetales.

También ofrece paquetes detox y retiros de sanación.

Casi toda su clientela, admite, son mujeres, entre 25 y 40 años, más preocupadas tamto por su bienestar como por su físico, que los hombres.

‘Todos necesitamos desintoxicación. Con una, la gente se da cuenta de que esto funciona. Luego nos enfocamos en buscar las enzimas de las que carece la persona, dependiendo de su padecimiento. No soy un mago, maga es la tierra. Lo que pasa es que no estudiamos, todo lo que las cosas naturales nos ofrecen', concluye.