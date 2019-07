Yalitza Aparicio lanza campaña contra la violencia a mujeres en México

La campaña tiene como objetivo visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres, la cual afecta a seis de cada 10 mujeres en el país, dijo la actriz mexicana.



“Si empezamos por nosotras, el cambio será grande, necesitamos alzar la voz, y lo más importante, necesitamos aprender a valorarnos y amarnos a nosotras para poder lograr cambios más grandes”, dijo Yalitza Aparicio, aplaudida y premiada por su actuación en la película “Roma”, de Alfonso Cuarón.



Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, Aparicio invitó a no generalizar las “expresiones que suenen machistas, y que nos unamos para apoyar a nuestras hijas, hermanas, madres y esposas, porque todas merecen respeto”.



A sus 25 años de edad, Yalitza es una mujer empoderada gracias al cine y a sus reconocimientos: su primera y única actuación le ha valido una nominación como mejor actriz en los premios Oscar 2019, y le permitió ganar en la categoría Nueva actriz en los Hollywood Film Awards, entre otras nominaciones y premios.



Sin embargo, no ha perdido su esencia como maestra de educación preescolar de Tlaxiaco, un poblado de 40.000 habitantes en el estado de Oaxaca, sur de México, donde desde la docencia transmite valores a niños y niñas y ahora quiere hacerlo en grande a toda la sociedad.



Para eso, dijo, es importante el papel de los medios de comunicación; confesó que ella ha aprovechado la fama que obtuvo gracias a su papel para llevar un mensaje a favor de la mujer e inspirarlas para salir adelante, valorándose a ellas mismas.



En la reciente entrega de los Premios Platino, por ejemplo, Aparicio se sumó a la campaña #YaEsHora, para reivindicar la igualdad en la industria del cine.



El mensaje de la actriz mexicana no es solo para quienes han sido víctimas, sino que también habla a los generadores de violencia a los cuales dijo que “me encantaría que las personas que en algún momento han provocado esta violencia también reflexionen: si tenemos una equidad de género y nos apoyamos entre todos podemos seguir creciendo como sociedad”.



Yalitza ha experimentado en carne propia la violencia de género, particularmente en las redes sociales. Es consciente de lo que se habla sobre ella, para bien o para mal, porque incluso, asegura, se toma la molestia de leer los mensajes que le llegan a través de redes sociales.



Para sobrellevar este tipo de situaciones Yalitza dijo que "lo que he hecho es respetarme a ella misma (...) Siempre inicia desde uno mismo, y de ahí en fuera empiezas a aprender que existe esta diversidad que hace único a cada persona, que cada quien opinará diferente, pero solamente ustedes saben lo valiosos que son y hasta donde pueden llegar”, señaló.



El Festival transcurre del 19 al 28 de julio en las ciudades de Guanajuato y de San Miguel de Allende, rinde homenaje este año a los actores mexicanos José Carlos Ruiz y Queta Lavat, además de los director, el británico Terry Gillian, y el estadounidense Gus Van Sant.



Se proyectarán 223 cintas de más de 40 países, de las cuales 120 estarán en competencia oficial en esta edición del Festival que este año tiene a Filipinas como país invitado.