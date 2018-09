Vocalista de The Cranberries se ahogó ebria en la bañera

EFE

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder de la banda The Cranberries, murió el pasado 15 de enero al ahogarse en la bañera de su hotel en Londres cuando estaba ebria, según el informe forense presentado hoy.



La jueza forense Shirley Radcliffe, del tribunal londinense de Westminster, dijo al exponer sus conclusiones que la muerte a los 46 años de O'Riordan fue "un accidente", lo que ya determinó la Policía al investigar el caso.



Radcliffe indicó como causa del fallecimiento el "ahogamiento por intoxicación etílica", después de que la autopsia del cuerpo de la artista demostrara que tenía altos niveles de alcohol en la sangre.



Durante la investigación, la agente de policía Natalie Smart explicó que halló el cadáver de la cantante sumergido bajo el agua en la bañera de su habitación del hotel Hilton, donde se encontraron también una botella de champán y cinco miniaturas de licores vacías.



Había además varias cajas de medicamentos de prescripción médica, pero los niveles de estos en la sangre de O'Riordan, que sufría un trastorno bipolar, estaban dentro de los límites permitidos, al contrario que el grado de alcoholemia.



Según el informe, la intérprete entró en el hotel londinense el 14 de enero, se puso en contacto con el servicio de habitaciones a medianoche y a las 03.00 hora local (02.00 GMT) llamó a su madre, tras lo cual fue hallada y declarada muerta por los servicios de emergencia a las 09.16 horas (08.16 GMT) de la mañana siguiente.



Durante las pesquisas se informó de que Dolores, que hoy hubiera cumplido 47 años, respondía bien al tratamiento por su trastorno bipolar, aunque había tenido en el pasado periodos de abstinencia del alcohol y de consumo excesivo.



A la lectura de las conclusiones asistieron la madre, el hermano y la cuñada de la vocalista, mientras que los Cranberries emitieron un comunicado donde reiteran su tristeza por la pérdida y recuerdan que su amiga y colega "vivirá eternamente a través de su música".



Dolores O'Riordan, una de las voces más distintivas de Irlanda, murió durante una breve visita a Londres para participar en una sesión de grabación en la que pondría voz a una versión del conocido tema de The Cranberries "Zombie" interpretada por la banda de rock estadounidense Bad Wolves.



El tribunal de Westminster empezó sus pesquisas el pasado 19 de enero, antes de que la cantante fuera enterrada en su pueblo natal de Limerick, entre la conmoción de toda Irlanda.



La artista tenía tres hijos con el representante del grupo británico Duran Duran, Don Burton, de quien se había separado en 2014 tras 20 años de matrimonio.



The Cranberries, con la carismática Dolores a la cabeza, saltó al estrellato internacional a principios de la década de 1990 con temas como "Zombie", "Dreams" o "Linger" y llegó a vender más de 40 millones de discos en todo el mundo.



O'Riordan es recordada en Irlanda como la "voz de toda una generación" y como un icono mundial de la música de los noventa.