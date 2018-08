Vicente Fernández lanza "Más romántico que nunca", primer disco tras retiro

EFE

El cantante mexicano Vicente Fernández lanzó hoy el disco "Más romántico que nunca", su primera producción discográfica desde que se retirara de los escenarios en 2016.



En este nuevo disco, el ídolo de la canción ranchera incluye doce temas -nueve boleros y tres rancheras- que están encabezados por "En la cárcel de tu adiós", su primer sencillo, señaló Sony Music en un comunicado.



"Chacha linda", "Ojos tristes", "Rayito de sol" o "Poquita fe" son algunas de las canciones incluidas en esta producción discográfica, en la que han participado músicos como Los Macorinos, quienes acompañaron durante años a Chavela Vargas.



De acuerdo con Sony Music, aunque el artista se encuentre lejos de los escenarios, no olvida a sus seguidores y tiene material para "al menos 20 producciones discográficas más".



"Tengo más de 100 álbumes en el mercado y he grabado más de 300 canciones que aún no se han dado a conocer. Mi vicio es cantar", ha llegado a reconocer el mismo "Charro de Huentitán".



En el disco, además, se incluyen algunos de los últimos trabajos de su amigo y director musical Pedro Ramírez, recientemente fallecido.



La producción sale a la venta en formato físico (en la que el disco viene acompañado de un DVD) y en todas las plataformas digitales.



En abril de 2016, Fernández, conocido cariñosamente como "Chente", se despidió de los escenarios con un gran concierto en el Estadio Azteca de Ciudad de México en el que repitió a los asistentes su conocida frase: "Mientras que ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar".



Vicente Fernández tiene a sus espaldas una carrera de más de 50 años con la que ha vendido más de 70 millones de discos, realizado más de 25 películas, ganado 8 Grammy latinos y 3 Grammy.