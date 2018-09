Un vestido de novia se cuela en la alfombra dorada de los Emmy

Bang Showbiz

Este lunes las estrellas de la pequeña pantalla se enfundaron sus mejores galas para brillar con luz propia mientras recorrían la alfombra dorada del teatro Microsoft de Los Ángeles. En términos de estilo, la velada no decepcionó gracias a la combinación del glamour clásico de Hollywood que Rachel Brosnahan -premiada por su trabajo en 'La maravillosa Señora Maisel'- plasmó a la perfección con su impresionante Oscar de la Renta color rojo o las apuestas más radicales como la de Keri Russell, la estrella de 'The Americans', que arriesgó y acertó al mezclar plumas, pedrería y trasparencias en un Zuhair Murad Couture.



Quien más y quien menos consiguió dar que hablar con su atuendo, pero lo cierto es que ninguno de los vestidos que se vieron esa noche podía presumir de contar con una historia tan especial como el de Alex Borstein, compañera de reparto de Brosnahan en la serie del gigante Amazon.



En la misma línea que su amiga y coprotagonista, la intérprete se decantó por una prenda de aire clásico en satén gris que le sentaba como un guante y que, para sorpresa de todos, resultaba ser el vestido con que le dio el 'sí quiero' a su exmarido Jackson Douglas en 1999.



"¡Es mi vestido de novia!", le confesó la artista a la reportera del portal Cosmopolitan que cubría el evento. "Tiene veinte años y, aunque el matrimonio no duró, el vestido sí ha sobrevivido y quería darle una segunda vida, así que ahora es mi vestido de los Emmy. Esa es la pura verdad".



Desde luego, no cabe ninguna duda que a partir de ahora la prenda pasará a estar asociada en su memoria a un recuerdo mucho más grato: la noche en que se llevó el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie de comedia y subió al escenario luciendo orgullosa un impresionante escote... y sin sujetador.



De hecho, eso fue lo primero que dijo nada más colocarse ante el micrófono: "He decidido prescindir del sujetador", después de quitarse de una manera muy seductora la chaqueta que había utilizado en la primera mitad de la gala.