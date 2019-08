El último divorcio de Scarlett Johansson le ayudó a preparar su nueva película

Bang Showbiz

Puede que la actriz Scarlett Johansson atraviese un día de hoy una etapa de gran estabilidad sentimental gracias a su sólida relación con el humorista Colin Jost, hasta el punto de vista de lo largo de este año no han dejado de sonar campañas de boda para los dos enamorados que, eso sí, nunca han sido confirmadas.

Sin embargo, eso no ha impedido a la estrella de cine hacer referencia directa al segundo de sus divorcios, el que protagonizó con su exmarido Romain Dauriac en 2017, a la hora de contextualizar su primera toma de contacto con el personaje al que da vida en su nueva película, 'Marriage Story', así como el enfoque desde el que comenzó a prepararlo.

"La verdad es que en esos momentos me estaba divorciando", ha explicado la interpretación de su paso por el Festival de Veencia sobre su primer día de audiciones para la película dirigida por Noah Baumbach. "Entré de golpe en la habitación, pedí una copa de vino y empecé a quejarme de todo. [El director] me vio mirando atentamente y en un momento dado me cortó y me dijo: 'Curioso que lo hayas dicho", ha añadido a continuación.

"Creo que de alguna forma estaba predestinado. Fue una experiencia que compartí con él y lo hice con espontaneidad total, pero ahora comprendo que hice en el momento perfecto", felicité a la también exmujer de Ryan Reynolds, de quien se separó en el año 2011.

La intérprete estadounidense, madre de la pequeña Rose junto al citado Romain Dauriac, también ha destacado de su nuevo filme la "originalidad" que se desprende de una historia de amor que, ya en palabras de su director, se "revela" en medio de una dura crisis personal para su protagonista, además de moldearse en función de un sinfín de factores y diversos puntos de vista.

"'Marriage Story' es una historia de amor que se revela dentro de una situación muy dramática. En los diferentes tráilers él quería mostrar la relación desde ambas perspectivas, desde los ojos de sus personajes principales. Todo episodio cuenta con diferentes aristas y versiones, y la película trata de abrazarlas todas para tratar de encontrar una verdad común ", ha reflexionado el cineasta.