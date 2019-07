Tyga se niega a hablar de su antigua relación sentimental con Kylie Jenner

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Han pasado ya dos años desde que Kylie Jenner y el rapero Tyga concluyeran su relación sentimental, y desde entonces ella ha pasado página rehaciendo su vida junto a otro músico, Travis Scott, con quien además dio la bienvenida al mundo a su primer hija en febrero de 2018.

La alargada sombra de la empresaria sigue persiguiendo, sin embargo, al intérprete de 29 años, que se ha hartado de enfrentarse a preguntas sobre su ex y la famosa familia de ella en la gran mayoría de sus entrevistas. Eso mismo es lo que le ha sucedido este viernes durante su visita al programa 'Good Morning Britain' para promocionar su actuación en el Festival Wireless de Londres.



En un primer momento, Tyga trató sin éxito de desviar la conversación respondiendo con generalidades cada vez que salía a relucir el nombre de Kylie.



"Estábamos saliendo, solo eso. Sales con alguien, pasas página cuando se acaba y conoces a otra persona. Es parte del ciclo de la vida, forma parte de la evolución de cada persona. Es un proceso de aprendizaje, nada te puede preparar para eso. Tienes que aprender de tus errores y madurar a partir de ellos", apuntó en un primer momento.



Sin embargo, la paciencia acabó por agotársele según avanzaba el interrogatorio y acabó por contestar de forma educada pero tajante: "No quiero hablar demasiado de ello, no sé si me entiendes".



No deja de resultar comprensible que el intérprete quiera dejar atrás esa etapa después del escándalo que rodeó el embarazo de su ex, durante el que muchos aseguraron que el bebé era realmente hijo de Tyga basándose en algunos comentarios que realizó él mismo y que, según aclaró en repetidas ocasiones, no eran más que una broma. Según las malas lenguas, Kylie acabó por realizar una prueba de paternidad antes incluso del nacimiento del retoño para evitar un escándalo.