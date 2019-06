¿Qué se traen entre manos Rob Kardashian y Natti Natasha?

Bang Showbiz

online@laestrella.com.pa



Las celebridades también utilizan las redes sociales para coquetear con sus 'crush', pero por norma general suelen preferir hacerlo de forma discreta, dejando algún que otro 'like' en sus publicaciones para llamar su atención o, si acaso, enviándoles mensajes privados.

Rob Kardashian, sin embargo, prefiere mostrarse lo más directo y transparente posible cuando alguna mujer le resulta atractiva en la esfera virtual y a lo largo de los últimos días no ha parado de retuitear las publicaciones de la cantante Natti Natasha, acompañándolas de emoticonos de corazones o caritas de admiración. Cuando la artista publicó un sugerente selfie desnuda frente al espejo, por ejemplo, él no tardó en incorporarlo a su propio tablón junto al comentario: "Oh, hola".

Su estrategia ha conseguido despertar el interés de la guapa intérprete, que le ha devuelto el favor comentando una bonita fotografía que el diseñador de calcetines había publicado de su adorable hija Dream: "Princesa. Dios la bendiga".

Su interacción no ha pasado desapercibida a ojos de sus seguidores, que ya han empezado a especular con la posibilidad de que ambos estén dando pistas en realidad de un romance que habría comenzado tiempo atrás. La otra posibilidad es que en realidad no se hayan conocido aún en persona pero estén planeando hacerlo muy pronto, aunque ese hipotético encuentro tendría que esperar a que ella concluya sus compromisos de promoción, que ahora mismo le han llevado hasta Colombia.

En el caso de Natti, toda esta situación le ha valido una promoción sin precedentes, ya que la prensa estadounidense se ha hecho eco en masa de la atractiva cantante latina que ha conseguido llamar la atención del único varón de los hermanos Kardashian.