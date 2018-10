Thalía se deja la piel en el gimnasio

Bang Showbiz

Ahora que acaba de presentar una nueva colaboración junto a Gente de Zona, el sencillo 'Lento', que por el momento parece haber recibido una gran acogida en vista de que en solo tres días acumula ya más de cuatro millones de visionados en YouTube, Thalía se está tomando más en serio que nunca su rutina de ejercicio para afrontar con energía las labores de promoción que se le vienen encima.

Aunque salta a la vista que la cantante siempre se ha mantenido en forma, la pasión con la que se ha aplicado últimamente en el gimnasio del que dispone en su hogar ha conseguido impresionar incluso a su marido, Tommy Mottola, que no ha podido resistirse a compartir con los fans de la estrella la elasticidad de la que hace gala ella a sus 47 años.

"¡Mirad esto, por favor! Mi mujer me está asustando", se escucha exclamando al productor en un vídeo que ha compartido en la sección de Stories, en el que Thalía aparece realizando una serie de estiramientos tan impresionantes como comprometidos, todo sea dicho, de ahí que su marido no pudiera resistirse a realizar una de sus habituales bromas.

"Cariño, ten cuidado no se te escape justo ahora un pe**", le aseguró consiguiendo que ella se echara a reír y perdiera el equilibrio mientras intentaba mantener las piernas elevadas por encima de la cabeza.

Cuando por fin logró concluir la sesión, la artista decidió recurrir a su propio Instagram para explicar los motivos de que haya aumentado la intensidad de sus entrenamientos y dejar claro que no lo hace por vanidad

"¡Terminé! ¡Lo logré! Un día más de ejercicio. Yo no sé ustedes, pero cada vez que hago ejercicio yo me siento feliz, alegre y me siento más fortalecida. Hoy Thomas me preguntó por qué este año estoy tan enfocada a hacer ejercicio y le he explicado que la producción de endorfinas me hace sentir super feliz y alegre, es como ese subidón natural que todos necesitamos, y me encanta. Por eso hago tanto", ha comentado la diva a sus seguidores de las redes sociales mientras se recuperaba del esfuerzo realizado.