Taylor Swift se pasa al cine con una adaptación del musical "Cats"

Swift estará acompañada en esta cinta por Jennifer Hudson, Ian McKellen y James Corden.

Hudson, ganadora del Óscar a la mejor actriz secundaria por "Dreamgirls" (2006), interpretará el personaje de Grizabella, mientras que por ahora no se conocen los papeles de Swift, Corden ni McKellen.



La cantante estadounidense, que editó en 2017 su último disco hasta la fecha, "reputation", se ha dejado ver esporádicamente en el cine y en la televisión, por ejemplo, con dos pequeños papeles en las películas "Valentine's Day" (2010) y "The Giver" (2014).



Ganador del Óscar al mejor director por "The King's Speech", Hooper no es un novato en el campo de los musicales, ya que en 2012 estrenó la cinta "Les Misérables" protagonizada por Hugh Jackman, Russell Crowe y Anne Hathaway, quien se llevó la estatuilla a mejor actriz de reparto por este filme.



Esta adaptación del musical "Cats", que compuso Andrew Lloyd Webber, contará con un guion de Lee Hall, que escribió la película "Billy Elliot" (2000).