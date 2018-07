¿Tacones altos? No, gracias

Redacción La Estrella de Panamá

¿A qué mujer no le gusta un zapato con tacón alto? Pues a Coco Chanel. A la diseñadora no le agradaban los tacones, los consideraba un símbolo ocioso, nada prácticos para trabajar. Manolo Blahnik, el zapatero prodigioso, considera que ‘si una mujer no siente la magia que proporcionan unos zapatos de tacón favorecedores, lo mejor es que abandone la idea de usarlos'.

Ahora, parece que la mujer prefiere prescindir de los tacones y reservarlos para ocasiones especiales. Las últimas propuestas apelan por la comodidad y por la belleza de modelos planos bordados, adornados con borlas o fabricados en rafias y telas vistosas.

Se deja a un lado los estiletos infinitos y se rinde culto a la sandalia plana, los mules, los mocasines o las bailarinas, lo que no significa que se tenga que bajar del tacón definitivamente, sino que el calzado alto, que optimiza estilismo, es una opción y no una obligación.

Las revistas de moda y las redes sociales hablan de ello. Las bloggers presumen de su look elegante, acompañado de unos flats. En EE.UU., según un artículo reciente de Washington Post , las ventas de los zapatos de tacón cayeron un 12% el año pasado, mientras las de las zapatillas de deporte de mujer aumentaron un 37% hasta los 2,300 millones de dólares.

TACONES ALTOS, A UN SEGUNDO PLANO

Sí, se sabe que las alturas no están reñidas con la comodidad, pero ahora, las sandalias planas son tan lindas que incluso resultan más sofisticadas que los tacones. Prueba de ellos son las sandalias de tiras finas que, junto con los modelos estilo alpargata, se han convertido sin pretenderlo en el calzado estrella de este verano, pues además tienen la virtud de encajar con pantalones y vestidos.

El zapato plano otorga estilo sin mucho esfuerzo. Antes, parecía que no se podía construir un buen estilismo sin unos tacones potentes, sin embargo, grandes diseñadores como Edgardo Osorio, al frente de la firma Aquazzura, defienden los zapatos planos que han llegado para quedarse.

Son tan bonitos como los modelos altos y ofrecen confort, un dato importante teniendo en cuenta que la mayoría de los días se sale de casa por la mañana y se vuelve de noche. Además, este verano, las chanclas abandonan su hábitat natural, la playa y la piscina, y caminan también por el asfalto.

Fabricadas con mimbre, en PVC, piel o satén, y adornadas con flecos, plumas, pedrería, abalorios de colores, lazadas o broches de cristales, la chanclas se encargan de refrescar el look .

Otra de las tendencias es la sandalia de suela gruesa y tiras anchas que se convierten en la pala, modelos no muy bonitos, pero sí muy cómodo, al igual que las zapatillas deportivas que conviven con pantalones y faldas por igual. Los diseños de Gucci, Dolce&Gabbana, Dior, Converse o Chanel aportan color y deportividad al estilismo.

ACTRICES QUE DICEN ‘NO' A LOS TACONES

Desde hace años, las alfombras rojas son potentes pasarelas donde se ven los mejores estilismos y las últimas tendencias.

Hace unos meses, en la 71ª edición del Festival de Cannes, la actriz Kristen Stewart, que también formaba parte del jurado, aprovechó para rebelarse contra los estrictos y sexistas códigos de vestimenta que impone el certamen.

Kristen decidió quitarse los tacones antes de subir la famosa escalera. Con esta actitud, la actriz seguía la estela y la nueva tendencia de calzarse con comodidad, una moda a la que también se sumaba la también actriz francesa Marion Cotillard, quien lució unas botas planas a la altura de las rodillas con cordones, de estilo rockero, para presentar su nuevo proyecto, la película 355 .

Así, con naturalidad dijo adiós a los tacones, una protesta que el año pasado ya protagonizó la ‘princesa de América', Julia Roberts, cuando decidió quitarse los tacones y aparecer descalza sobre la alfombra roja francesa.

El zapato plano y el tacón de altura razonable se imponen en la calle, lo dicen los expertos, las it girl y los fashionistas afirman con rotundidad que se trata de un acierto seguro.

En otro contexto, las estilistas de Hollywood no claudican en el uso de los zapatos altos, ‘da más altura, que siempre es mejor para la silueta de un vestido largo', explica una de ellas en The Hollywood Reporter. Pero cuando las celebridades se saltan esos protocolos estéticos y apuestan por planos son más aplaudidas. Fue el caso de Millie Bobby Brown y sus Converse en los SAG Awards. O la promoción entera que se hizo Gal Gadot de Wonder Woman con sandalias romanas.